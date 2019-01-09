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Как белорус борется за историческое наследие своей деревни

  • 9.01.2019, 21:47
Игорь Гришанов

Активист из Оршанского района пытается спасти усадьбу 19 века.

В деревне Межево Оршанского района стоит дворянская усадьба 19 века. Увлеченный историей своего края, Игорь Гришанов уже длительное время ищет помощи в спасении экологического и исторического наследия Межева, пишет «Белсат».

«В мыслях представьте себе, что здесь чистота, красота, волшебное озеро – просто экотропа. Для каждого человека будет интересно прийти и посмотреть, как строили в 18-19 веках, – Игорь показывает нам разрушенную крышу здания. – Неужели невозможно найти шифер, чтобы сохранить это историческое здание?»

Экологическое состояние – также под угрозой. Берег озера завален осколками бетонных плит, кусками арматуры, хворостом и спиленными деревьями. Игорь Гришанов говорит, что никому не нужные спиленные деревья лежат здесь уже два месяца:

«Кому они мешали, для каких целей их спилили, почему они здесь валяются?»

Дополняют печальную картину остатки котельных. Верхние части больших металлическим цистерн, стоявших рядом, давно срезали на металлолом. А что не смогли вытащить, оставили.

«Вот, живая смола! И все это за 5 метров от озера. Мазут! Мазут, запах солидола!», – возмущается Игорь Гришанов.

По мнению Игоря, главную опасность для окружающей среды Межево создает канализация, которая стекает в озеро.

Местные не очень охотно рассказывают о проблеме, которая не решается уже четыре года. Потому что… боятся потерять работу, которой не так много в небольших поселениях.

Но некоторые, как местная жительница Наталья, все-таки соглашаются высказаться:

«Эта проблема существует здесь с тех пор, как я начала здесь жить. Белье невозможно посушить – вонь на всю улицу!»

Из Межево канализационные стоки попадают в реку Оршица, на которой стоит Орша, а дальше, через Днепр, – в Черное море. Но ни чиновники, ответственные за охрану природы, ни местный сельсовет заниматься вопросом не спешат. В телефонном разговоре с Татьяной Пилецкой, управляющей делами Межевского сельсовета, мы решили узнать, почему же так происходит:

«Получается, что сейчас там не работает канализационная насосная станция (КНС). Но периодически хозяйство делает там уборку. Ну, а в перспективах в плане развития Оршанского района будет реконструкция очистных сооружений и КНС. Но это, получается, планы на 2021-2022 годы», – рассказала руководитель делами Межевского сельсовета Татьяна Пилецкая.

Наталья Поречина из Центра экологических решений советует местным жителям подготовить жалобы в Инспекцию природных ресурсов, Центр гигиены и эпидемиологии и Инспекцию охраны животного и растительного мира:

«Все три организации плюс сельский совет или Оршанский райисполком – это все структуры, которые должны решать этот вопрос. Если жители напишут заявление или жалобу, и ее подпишут не менее 30 жителей, тогда в соответствии с законодательством эту проблему должны решить с выездом на место».

Эколог добавляет, что ситуация в Межево уже тянет на уголовную ответственность, поэтому ускорят процесс обращения в СМИ и администрацию главы государства:

«Не будет никакого хорошего дяди или боженьки, который придет в эту деревню и внезапно решит вопрос. Не будет такого, нужно бороться за свои права. И если этого люди не будут делать, то за них этого никто не сделает».

Пока же местные жители не рискуют в своем озере ловить рыбу и купаться. А Игорь Гришанов в это время пишет жалобы во все известные инстанции и надеется на лучшее.


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