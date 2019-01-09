Военный самолет США начал миссию над Крымом 9.01.2019, 21:59

1,271

Boeing RC-135V

Фото: airwar.ru

Самолет США собирает информацию о ситуации в оккупированном Крыму.

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал разведывательную миссию над Черным морем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные платформы Liveuamap.

Сообщается, что самолет собирает информацию о ситуации в Крыму.

"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.