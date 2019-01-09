Военный самолет США начал миссию над Крымом
- 9.01.2019, 21:59
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Самолет США собирает информацию о ситуации в оккупированном Крыму.
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал разведывательную миссию над Черным морем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные платформы Liveuamap.
Сообщается, что самолет собирает информацию о ситуации в Крыму.
"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.