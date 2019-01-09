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Белорус встал на борьбу против камеры скорости

  • 9.01.2019, 22:25

Чем закончилась борьба неравнодушного водителя с «грабежом на дороге».

В середине ноября пользователь Дмитрий Тимофеев разместил видео «Грабеж на дороге. Радары». По его мнению, установка камер скорости противоречит требованиям, а следовательно, влечет необоснованные штрафы. В записи запечатлен момент, когда Дмитрий вызвал милицию по телефону 102 с формулировкой «грабеж на дороге». Сотрудники восприняли фразу буквально, выбыло три экипажа. «Безопасные дороги Беларуси» не скрывали, что отреагируют на видео. Сегодня стало известно, что в адрес Дмитрия поступил иск в суд, пишет «Онлайнер».

Вызов милиции

Сказанное в разговоре с оператором 102 слово «грабеж» было воспринято не фигурально, а согласно УК. А таковым называют открытое похищение имущества, нередко с применением оружия, сопряженное с насилием. Но оказалось, что Дмитрий таким образом описал действия техника-водителя, который установил камеру скорости. «Если прибор фотофиксации установлен не по правилам, значит, он фальсифицирует данные, — считает автор видео. — Нарушениями я называю следующее: прибор находится под высоковольтной линией электропередач, далеко от проезжей части, место установки не совпадает с согласованным (на 150 метров)».

Автор записи в разговоре дополнил, что после того случая продолжил борьбу за свою правду: обратился в государственные контролирующие органы с просьбой проверить работу устройств, направил возражение в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» — оператору единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима.

Последствием вызова милиции с формулировкой «грабеж» для мужчины стало дело об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Наказание — штраф в 3 базовых. Это решение Дмитрий намерен обжаловать.

Претензии к камерам

«Насколько мнение конкретного лица совпадает с истинным положением вещей, установят компетентные органы, рассмотрев его заявление, — говорили в СЗАО „Безопасные дороги Беларуси“ сразу после публикации ролика. — У нас есть свои требования, регламенты, согласно которым техник-водитель устанавливает камеру. В данном случае действия нашего сотрудника соответствуют требованиям. Компетентные органы проверят это. Ранее уже проходило общение руководства организации с Дмитрием, он озвучил свое мнение, мы донесли свою позицию. Но консенсуса не достигли».

Сегодня же стало известно, что консенсус станет еще менее достижимым: СЗАО подало в экономический суд иск о защите деловой репутации. В документе указано, что обвинения со стороны Дмитрия, попадающие под деяния, предусматривающие уголовную ответственность, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию. Так как, согласно УК, никто не может быть признан виновным иначе как по приговору суда, и подан иск. Видео получило распространение (на момент этой публикации — более 208 тысяч просмотров), оно, по мнению «Безопасных дорог Беларуси», может дискредитировать их деятельность. Озвучены требования: удалить видео, опубликовать на том же канале ролик с опровержением, в котором следует указать: деятельность СЗАО отвечает законодательству, его работники не занимаются грабежом на дороге, оборудование устанавливается в соответствии с инструкциями в местах, определяемых ГАИ, отсутствуют признаки фальсификации информации, коррупционные схемы. Также заявитель просит взыскать с ответчика судебные расходы. Исковое заявление было принято к рассмотрению.


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