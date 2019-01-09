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В Беларуси продлили возможность использования карточек без чипа на 1 год

  • 9.01.2019, 22:56

Возможность использования карточек без чипа продлили до 2023 года.

Использовать на территории Беларуси банковские платежные карточки без микропроцессора стандарта EMV можно будет до 1 января 2023 года (ранее был установлен срок до 1 января 2022 года), сообщает БелТА.

С 1 января 2020 года в устанавливаемых банкоматах и инфокиосках банков должен быть организован прием карточек платежной системы БЕЛКАРТ с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV или только с микропроцессором стандарта EMV, а также регистрация операций с их использованием по технологии EMV.

С 1 января 2021 года такие карточки должны приниматься во всех банкоматах и инфокиосках банков.


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