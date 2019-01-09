Сборная Беларуси по волейболу вышла на чемпионат Европы-2019 9.01.2019, 23:33

В заключительном матче квалификации белорусы победили норвежцев со счетом 3:0.

Мужская сборная Беларуси завоевала путевку на чемпионат Европы-2019. Национальная команда на выезде провела заключительный поединок квалификации с норвежцами и победила — 3:0.

Норвегия — Беларусь — 0:3 (19:25, 18:25, 23:25)

Итоговое положение в группе «Е»:

1. Беларусь — 14 очков (6 игр)

2. Испания — 14 (6)

3. Норвегия — 8 (6)

4. Грузия — 0 (6).

Беларусь как победитель своей группы получит прямую путевку на ЧЕ-2019. Кроме всех победителей отборочных групп на континентальный форум попадут также пять лучших команд из семи, занявших вторые места.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года в четырех странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.