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От Антарктиды откололся айсберг весом в 315 миллиардов тонн

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  • 1.10.2019, 7:44
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От Антарктиды откололся айсберг весом в 315 миллиардов тонн
Фото: Jonathan Amos/Twitter

Он стал самым большим за последние 50 лет.

От одного из побережий Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг площадью 1636 кв. км.

Вес айсберга превышает 315 миллиардов тонн, сообщает ВВС.

Площадь айсберга, который назвали D28 равняется шотландскому острову Скай.

Движения айсберга будут отслеживать с помощью спутника, так как он может создать угрозу для кораблей.


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