«У меня на концертах спрашивают: а про Лукашенко где шутки?» 2 1.10.2019, 8:13

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Рассказ одного из самых известных стендап-комиков из Беларуси.

Один из самых известных стендап-комиков из Беларуси Слава Комиссаренко рассказал о том, как начиналась его карьера в Минске. Он поведал, как в БГЭУ появилось шоу Cheesecake Factory, и вспомнил, как боялся ехать из Москвы в Минск после того, как в эфире ТНТ прозвучали его шутки про Лукашенко. Интервью комика появилось на YouTube-канале «Сидаун», мы публикуем лишь некоторые цитаты. Отметим, что в интервью порталу tut.by год назад комик отказал, ссылаясь на контракт с телеканалом ТНТ.

О том, как все начиналось в Беларуси: «Я не знал, с кем в Минске делать стендап»

В первый раз свой стендап Комиссаренко показал в 2009 году. Потом он целый год не выступал, а позже организовал в родном университете, БГЭУ, стендап-шоу Cheesecake Factory.

— Мы выступали раз в месяц, потому что чаще не получалось. Объясню почему. Я не знал, с кем делать стендап. Я буквально подходил к каждому и говорил: «Давай заниматься стендапом». Мне все отказывали, потому что за выступления никому не платили, а на каком-нибудь корпоративе можно было заработать 200 долларов, если показать миниатюру или монолог прочитать.

Но Славе повезло: он познакомился с Сашей Соболевским, который играл в КВН. Они вместе стали писать стендап, что-то начало получаться.

— И мы организовали первое в Минске стендап-шоу Cheesecake Factory. Странное название, согласен, но нам так не хотелось кому-то объяснять, что такое стендап. И мы решили, что просто сделаем какое-то шоу, люди начнут ходить и поймут, что это.

Слава отмечает, что тогда в Минске не было «открытых микрофонов». Все, что можно было делать, — это давать концерт, который приходилось писать с нуля.

— У меня материала было на минут 35, у Саши на минут 28, и еще между нами ребята пели песни. Со временем к нам присоединились Ваня Усович, Идрак Мирзализаде, Андрей Колмачевский — у нас уже была большая туса.

Комик отмечает, что некоторое время они активно писали с Соболевским на пару. У них было железное правило: работали каждый день без выходных. С 12 до 15 часов Слава и Саша писали то, что приносило деньги. Потом обедали, а после писали то, что нравилось. Конкретно стендапом Комиссаренко изначально не зарабатывал — просто потому, что написанием скетчей для ТНТ можно было заработать больше.

— Я писал все подряд [речь идет о скетчах]: «6 кадров», «Даешь молодежь», «Большая разница», что-то для «Вечернего Урганта». Бывало, что мы писали 10 скетчей, 7 из которых покупали — это хороший результат, потому что мы могли написать это за два дня и за эти деньги жить.

О том, как все было в России в первое время: «Москва меня быстро разубедила, что я чего-то стою»

Но настоящий стендап для Комиссаренко начался в Москве, куда он переехал из Минска в январе 2012 года.

— Когда я переехал, думал, что я чего-то да умею и стою. Но Москва меня очень быстро в этом разубедила, потому что мои выступления были «качелями»: где-то я «разрывал» зал, а где-то оглушительно проваливался. Сейчас я понимаю, что перестроил бы выступление, а тогда просто не знал, что делать.

Несмотря на то что на тот момент еще не существовала программа Stand Up на ТНТ, у Славы была абсолютная уверенность, что появится некое телевизионное шоу, которое будет нравится людям.

— Изначально Stand Up на ТНТ существовал в формате вечеринок. Мы писали и каждые две-три недели выступали. Где-то через пять−шесть вечеринок продюсер шоу Вячеслав Дусмухаметов нам говорит: «Кстати, сегодня в зале будет Артур Джанибекян, Гарик Мартиросян, гендиректор ТНТ и кто-то еще». Мы спрашиваем: «А чего они будут?». Он отвечает: «Ну они же подписали наше шоу для эфира, поэтому им интересно глянуть вечеринку». Мы выступили, вечеринка прошла хорошо, нас собирает Слава и говорит: «Поздравляю, наше шоу подписали». Мы такие: «Так его же до этого подписали?». Но выяснилось, что все решалось на этой вечеринке. Слава просто решил не нагнетать и не говорить заранее, что в этот вечер будет решаться наша жизнь.

О проектах «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл»

Слава говорит, что, к его сожалению, в России существует культура оценивания юмора, которая зародилась при КВН. Он признается, что быть в жюри проекта «Comedy Баттл» ему было тяжело. «Кем надо быть, чтобы нажимать этот рычаг? Но это шоу, и, чтобы его смотрели люди, нужна «кровь».

— На «Открытом микрофоне» тоже есть оценивание юмора. Но это творчество, и люди должны просто понять, что творчество может быть разным. Если тебе кто-то не нравится, это не значит, что нужно писать, что его выступление — это г… но. Просто смотри того комика, который тебе нравится. Когда ты сидишь в жюри, существует большой соблазн говорить участникам проекта, что смешно, а что не смешно.

И многие люди [в жюри] не могут с этим удовольствием справиться. Но я считаю, что каждый комик должен сам пройти и через хорошие выступления, и через плохие. Если кто-то тебе даст совет, как и что нужно сделать, и это сработает, у тебя будет смешная шутка, но ты ничего для себя не вынесешь. А если ты будешь пробовать сам и у тебя будет несмешно получаться, у тебя появится опыт и ты потом его применишь.

О планах завести канал на YouTube

Многие комики сейчас заводят каналы на YouTube, думает об этом и Комиссаренко.

— Контента пока все равно мало, а зрителей много. Я думал, что надо придумать что-то классное и невероятное. Понял, что работает такой принцип: нужно начать что-то делать настолько хорошо, насколько ты способен делать на данный момент. И потом, в процессе, это как-то корректировать и стараться делать лучше. Поэтому, может быть, я попробую что-то сделать.

О шутках про Лукашенко

Ведущий канала спросил у Славы, чего он боится.

— Я боялся, когда у меня вышли в эфир шутки про Лукашенко. Так шутить — это была дерзость. Я думал, мне «всё». Помню, нужно было паспорт менять, и я ехал домой не на поезде, не на самолете, а на машине, потому что между Беларусью и Россией нет границы. Я приехал в Минск — а никому до меня нет дела, люди просто живут своей жизнью. У меня сейчас на концертах спрашивают: «А про Лукашенко где шутки?». Я им говорю: «Ребята, я когда в первый раз их рассказывал, вы в кресла вжимались».