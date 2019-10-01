Зенон Позняк: Мы выполнили три из четырех пунктов по спасению нации 2 1.10.2019, 8:28

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Зенон Позняк

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Белорусский национальный лидер рассказал о судьбоносном для страны периоде.

В 1989 году в Минске прошли сразу же две Чернобыльские акции – в апреле и в сентябре. 26 апреля прошла «Час печали и молчания» на Площади Ленина. А в сентябре 1989 года состоялся первый «Чернобыльский шлях». Эти события в студии «Белсата» вспоминает легенда политики тех времен – Зенон Позняк.

«Тогда была принята программа «Чернобыльский шлях» – программа спасения нации. В ней были четыре главных пункта: дать информацию народу, проанализировать эту информацию и показать опасность [последствий на ЧАЭС], наказать виновников, создать законодательство для спасения нации. Были выполнены три пункта», – рассказал в прямом эфире Зенон Позняк.

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