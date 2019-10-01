Новые тарифы: сколько заплатят «тунеядцы»? 4 1.10.2019, 8:32

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Источник: svaboda.org

Только отопление «потянет» почти на половину реальной зарплаты.

Белорусам, которые попали в «тунеядскую» базу, с сегодняшнего дня будут насчитывать платежи за газоснабжение и теплоснабжение по «экономически обоснованным тарифам». До 1 октября «не занятые в экономике» оплачивали по «полным тарифам» только горячую воду.

В новом отопительном сезоне тариф на отопление для «тунеядцев» вырастет в 5,5 раз. По самым скромным подсчетам некоторых журналистов, ежемесячная переплата за двухкомнатную квартиру составит 21 рубль.

Но на самом деле, как будет выглядеть жировка после 1 октября, пока еще никто не знает. Правительство не объясняет населению, что такое 100% размер оплаты коммунальных услуг. Власти также скрывают точные цифры по количеству людей, которые попали в «базу тунеядцев».

Ситуацию для Charter97.org прокомментировала известная своей борьбой с «тунеядским» декретом активистка профсоюза РЭП из Гомеля Мария Тарасенко.

- После того, как с 1 января для «тунеядцев» ввели повышенный тариф на горячую воду, некоторые вздохнули с облегчением: мол, по сравнению с прошлым декретом обошлось «малой кровью». Как вы прокомментируете то, что количество поборов с безработных постоянно растет?

- Хочу напомнить, что профсоюз РЭП сразу предупреждал, что власти не остановятся только на подогреве воды. Было давно известно, что к этому добавятся отопление и газ. Как говорится, «час пробил» и этот день наступил.

Просто был проведен «хитроумный» трюк: повышение тарифов разделили на этапы. Ведь если бы все это сразу обрушилось на людей — не было бы и мыслей, что это «малая кровь». Видимо, расчет был на то, что многие подумают: «ну 20 рублей лишних — это не так уже и страшно».

Но я не думаю, что оплата 2-комнатной квартиры вырастет всего лишь на 20 рублей…

- Какие цифры более адекватны, по вашему мнению?

- Люди должны понимать тот факт, что отопление в зимний сезон — это сумма намного весомее, чем «плюс 20 рублей». Если, например, в среднем отопление двухкомнатной квартиры стоит 20-25 рублей, а тариф для неработающих повышается в 5,5 раз, то это уже будет больше 100 рублей. Это уже никакой «малой кровью» и не пахнет. Это, простите, уже «драконовский» тариф.

Для меня вообще непонятен алгоритм расчета властями этого так называемого «экономически обоснованного» тарифа. Даже сам термин вызывает больше вопросов, чем дает ответов.Экономически — это как? Какой «экономист» его обосновал? Если вы его обосновали — пожалуйста, объясните людям, как вы сформировали это тариф. У нас же это — тайна за семью печатями.

Я знаю много людей, которые пытались выяснить, как формируются тарифы на отопление, на подогрев воды, на электроэнергию — но так ничего от чиновников и не узнали. Нам просто выдают «на гора» итоговую цифру. Остальное — покрыто туманом.

Действуют по принципу: ты не работаешь — вот тебе в 5,5 раз больше оплат.Технология за гранью фантастики. Как и сам этот декрет и то отношение к людям, которое за ним стоит. Граждан поделили на 2 сорта: одни платят по субсидированному тарифу, другие — по «экономически обоснованному». Самое страшное, что за гранью правовых норм оказались люди, которым и так сложнее, которые не работают.

- Как эти «драконовские тарифы» отразится на материальном положении семей, попавших в «базу тунеядцев»?

- Это огромная сумма даже для людей, которые работают. Давайте посмотрим, каковы реальные заработки в регионах. В лучшем случае — это 300-400 рублей. Хотя на самом деле зарплату в $200 долларов надо еще поискать. А часто бывает, что человек приходит устраиваться на работу, ему изначально обещают те же $200-250, но на самом деле он этих денег не видит. У нас работа привязана к контрактной системе, что дает простор для разного рода вычетов, штрафов и так далее. В итоге человек не получает свои деньги, многие работают за меньшие суммы.

Платить коммунальные платежи даже для работающей семьи, даже для квалифицированных и образованных специалистов — это неподъемная ноша. А тем более, если тариф увеличивается в 5,5 раз! Тогда она становится просто неподъемной. Я говорю сейчас даже не о людях, которые не работают.

Кстати, не работать для многих — это вовсе не прихоть. На это есть объективные причины: их не устраивает зарплата, многих выталкивает за борт контрактная система. Она привела к тому, что человека просто выставляют на улицу, не продлив контракт. А найти работу в Беларуси, когда тебе за 40, практически нереально. А декрет ставит человека в жесткие рамки. И с этим клеймом «тунеядца» безработный у нас оказывается просто в нечеловеческих условиях.

Человек с высшим образованием, с хорошей квалификацией, вынужден идти на любую грязную работу — иначе он изгой с повышенной в несколько раз коммуналкой. Это принудительный труд. Нет, это даже не труд — это рабская повинность. Это звучит дико для 21-го века.

- До сих пор нет точных данных по размерам «базы тунеядцев». Журналисты опираются на озвученную министром труда Ириной Костевич цифру в 500 тысяч человек. Но известно много случаев, когда в базу включали людей, которые по декрету №3 не должны там быть. Почему нет точных данных?

- Думаю, что чиновники не сильно заботятся о том, кого записать в базу. Они не утруждают себя выяснением всех нюансов и вносят в базу всех подряд. Помните тот вопиющий случай, когда погибшую 20 лет назад на Немиге девушку включили в базу «незанятых в экономике». Такие случаи, когда записывали в базу умерших, были и в 2017-м.

Алгоритм такой: чиновникам задается какая-то цифра (500 тысяч), они записывают в базу всех подряд, а потом уже начинаются «разборки». Сейчас вроде бы базу «отсортировали» и в ней уже не 500, а 425 тысяч. Но настоящие ли это цифры?

Ведь отношение к исполнению этого декрета, мягко говоря, небрежное. Свалить всех в кучу — а там посмотрим. Главное, чтобы как-то закрутилось-завертелось. Пусть люди сами бегают и выясняют, как они попали в «тунеядцы». Чиновники снимают с себя все обязанности и перекладывают на человека. Мол, мы внесем в базу — а ты доказывай, что ты не верблюд.

- Какой может быть цена этой «небрежности» чиновников?

- Мне вообще не хочется о таком думать, поскольку могут повториться случаи, когда люди вынуждены будут пойти на какие-то крайние меры в отношении себя.

Это можно предотвратить, если добиться полной отмены «тунеядского» декрета, который нарушает и Конституцию, и международные нормы. Нам остается только противостоять этому, показать, что мы — люди.

Со своей стороны могу сказать, что я всегда буду поддерживать людей, попавших в беду из-за декрета о «тунеядцах», и добиваться его отмены. Говорю это публично: люди, не бойтесь, отстаивайте свои права.