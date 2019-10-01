Видеофакт: Российские СМИ «подставили» ЧВК Вагнера в Африке 1.10.2019, 8:36

1,082

ЧВК Вагнер

Пропагандисты пытались снять сюжет про «их там нет».

Волонтерско-расследовательская группа Conflict Intelligence Team поймала российских пропагандистов на очередной лжи. На канале Россия 24 вышел сюжет о том, что, вопреки сообщениям СМИ, в Центральноафриканской республике "нет" наемников ЧВК Вагнер. В этом сюжете случайно сняли изображение награды ЧВК Вагнер, сообщает liga.net.

Сюжет появился на телеканале 29 сентября в авторской программе пропагандиста Дмитрия Киселева.

На кадрах видно, как съемочная группа приезжает на базу российских военных в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора: туда, где, по сообщениям, дислоцированы наемники подотчетной Кремлю "частной военной компании".

В какой-то момент старший инструктор базы Геннадий Иванов уверяет, что нет, они не имеют никакого отношения к ЧВК во главе с Дмитрием "Вагнером" Уткиным, и показывает на камеру распечатку с "заповедями бойца". На фоне бумаги полупрозрачно напечатана награда наемников ЧВК Вагнер.

Пропагандисты пока не успели отреагировать на такую промашку – смотрите на 5 минуте 46 секунде оригинального видео.

Летом 2018 года в ЦАР убили трех сотрудников росСМИ, которые хотели снять фильм о ЧВК Вагнер в этой стране. Власти РФ утверждают, что они убиты обычными местными бандитам ради наживы.