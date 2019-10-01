Что будет, если в городах разрешат ездить не больше 50 км/ч 4 1.10.2019, 8:45

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Мнение экспертов.

Не исключено, что скоро в населенных пунктах снизят скоростной режим до 50 км/ч — это новшество могут прописать в обновленных ПДД, которые сейчас дорабатываются. В ГАИ считают, что снижение скоростного режима положительно скажется на дорожной обстановке. В первую очередь это снизит травматизм при ДТП с участием пешеходов или велосипедистов. Портал tut.by узнал, что думают о снижении скорости в городах автомобильные эксперты. Их мнения оказались неоднозначными.

«А может, просто убрать „ненаказуемые“ +10 км/ч?»

По мнению руководителя Центра контраварийной подготовки Сергея Овчинникова, это предложение вызывает больше вопросов, чем ответов.

— У проблемы есть очевидная сторона — чем меньше скорость, тем меньше тяжесть последствий при ДТП. Но есть и другие нюансы, которые нужно учесть. Увеличится или уменьшится расход топлива, время доставки товаров, пропускная способность улиц? Изменится ли график движения общественного транспорта? — рассуждает эксперт. — Хотя для меня была бы более интересна статистика о том, в каком количестве ДТП в 2018 году в населенных пунктах снизилась бы тяжесть последствий, если бы скорость была ограничена до 50 км/ч. Ведь это то, ради чего вносятся изменения.

Еще один вопрос, который нужно учесть, — как снижение скорости на городских улицах отразится на экологии.

— Известно, что в местах установки лежачих «полицейских» возрастает концентрация выхлопных газов, — напоминает Сергей Овчинников. — С другой стороны, после снижения скорости можно и от «полицейских» избавиться.

При этом эксперт считает, что на многих улицах от нововведения скорость потока не сильно изменится. Да и в утренних, и в вечерних пробках все равно едут медленнее.

— Когда я был в Париже, меня эти 50 км/ч приятно удивили. Никто не летит, а потом не «оттормаживается» и не стоит. Движение получается более плавным и равномерным. И это хорошо как с точки зрения безопасности, так и экономии топлива.

Не исключено, по мнению Сергея Овчинникова, что могут потребоваться какие-то временные рамки. Например, в часы большой нагрузки устанавливать скорость 50 км/ч, вечером, ночью — 60. Правда, есть опасность, что такое количество дорожных знаков может перегрузить водителей.

— Для меня лично в этом снижении скорости нет необходимости. Я выбираю скорость, исходя из ситуации, — где-то еду 40, 30 или даже 20. А вечером, когда улицы пустые, еду положенные 60. Вот пусть специалисты посчитают, и, быть может, окажется, что достаточно поменять Административный кодекс и убрать эти ненаказуемые +10 км/ч? И вообще взяться за контроль за соблюдением ПДД. А то может получиться, как с «дорожным» налогом.

«Без массового контроля ничего не получится»

В том, что предлагаемое изменение не будет работать, а значит, не даст и желаемого эффекта, уверен и независимый автоэксперт, юрист Александр Коноплицкий.

— Что, все честно и сознательно ездят сейчас 60? Нет, конечно. Если дорога свободна — она так и провоцирует нажать на газ. Чтобы все ездили по правилам, нужен другой уровень самосознания. Эта разница между 50 и 60 км/ч будет иметь значение, когда все честно начнут соблюдать скоростной режим.

По мнению эксперта, для принятия решения о снижении скорости, нужна и статистика по аварийности.

— Говорят — при скорости 50 км/ч условно на 30% меньше происшествий. Есть статистика или исследование хотя бы по одной улице: вот здесь при скорости «60» происходило 20 аварий, сделали «50» — стало 15? — задается вопросом Александр Коноплицкий и приводит пример с так называемым «дежурным» 87-м пунктом ПДД: в нем не указана конкретная скорость, но в случае ДТП превышение скорости можно приписать любому водителю. Ехал 40, совершил наезд — надо было ехать 30. Ехал 30? Много — надо было 20. В итоге формулировка — не выбрал безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям и прочему.

Пункт 87 ПДД: При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные пунктами 88, 89 настоящих Правил и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

В том числе поэтому, как считает эксперт, одной из самых частых причин аварий по-прежнему останется превышение скорости. И снижение скоростного режима на ситуацию не повлияет.

«В масштабах Минска — это 3 человека в год, которые окажутся живы»

А вот Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, уверен, что плюсов у предложения снизить скорость в городах до 50 км/ч много, и в итоге это положительно скажется на безопасности.

— Такая практика распространена по всей Европе за исключением двух стран — Беларуси и России. И зарубежный опыт показывает очень хорошие результаты. С точки зрения безопасности это будет однозначный выигрыш. На десяток процентов уменьшится смертность, а в масштабах Минска это три человека в год, которые останутся живы.

При этом, по мнению Юрия Важника, бояться, что мы все станем передвигаться гораздо медленнее, не стоит.

— Средняя скорость движения в Минске — около 30 км/ч, и она практически не изменится. Потому что скорость движения ограничивают «бутылочные горла» — улицы или участки дорог с малой пропускной способностью, — подчеркивает эксперт.

К тому же, как говорит Юрий Важник, необязательно везде делать ограничение 50 км/ч.

— На магистральных улицах скоростной режим может быть увеличен до 70 км/ч, где-то в жилых территориях — 30 км/ч, по умолчанию — 50 км/ч. Возникает возможность использовать систему ограничения скорости, как в некоторых европейских странах — 30, 50, 70, 90 и 110 км/ч. Вместе с этим необходимо очень аккуратное применение системы контроля скорости. Нынешняя система фотофиксации не очень эффективна. Она ориентирована больше на наказание нарушителей, чем обеспечение безопасности.