Литва и Латвия частично присоединились к бойкоту ПАСЕ 1.10.2019, 8:54

Решение принято в знак солидарности с Украиной.

Делегации Литвы и Латвии приняли решение частично бойкотировать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения российской делегации.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Глава делегации Латвии Инес Либина-Егнере отметила, что решение принято в знак солидарности с Украиной.

Также на сессию прибыло лишь двое представителей Литвы вместо четырех.

При этом, делегаты продолжат работу в политических группах и комитетах.

30 сентября в Страсбурге стартовала осеняя сессия ПАСЕ.

Делегация Украины официально отказалась от участия в ней.

Летом 2019 года ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Кроме того, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

После этого украинская делегация приостановила свою работу в летней сессии ПАСЕ.