Шварценеггер одолжил Грете Тунберг автомобиль Tesla 23 1.10.2019, 9:10

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Фото: Arnold / Twitter

Автомобиль нужен активистке для поездок по США и Канаде.

Бывший губернатор Калифорнии, спортсмен и киноартист Арнольд Шварценеггер одолжил 16-летней активистке движения против изменения климата, шведке Грете Тунберг экологически безопасный электрический автомобиль Tesla 3; на нем Тунберг сможет путешествовать по США и Канаде, где она собирается принять участие в нескольких акциях протеста. Об этом 27 сентября сообщил спикер Шварценеггера в интервью изданию Car and Driver, сообщает gordonua.com.

Официальный сайт Tesla подтверждает это сообщение.

Шварценеггер и Тунберг познакомились в мае на форуме в Австрии. Политик предложил активистке обращаться, если той что-либо понадобится.

Представитель Шварценеггера напомнил, что тот пользуется также электрическим Hummer, но передать его Тунберг было проблематично, поскольку это не личная машина экс-губернатора.

Тунберг стала известна во всем мире экологическими пикетами у здания шведского парламента в Стокгольме. Затем по всему миру начались акции протеста школьников с требованием к правительствам своих стран начать борьбу с изменениями климата.

В январе 2019 года Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы обратиться к властям стран всего мира с требованием обеспечить будущее планете.

В марте школьницу выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.

23 сентября она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.