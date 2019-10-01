Макей рассказал подробности плана по «углубленной интеграции» с Россией 16 1.10.2019, 9:52

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

РФ предложила создать несколько наднациональных структур.

Карту интеграции России и Беларуси могут согласовать к 8 декабря, в ней предусмотрена работа над единым налоговым кодексом, сказал в интервью РБК глава белорусского МИД Владимир Макей.

— Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие, и устранить все барьеры и препятствия, — сказал он.

Вместе с тем, отметил Макей, в карте будет предусмотрена работа над единым налоговым кодексом.

— Но сегодня это выглядит, я бы сказал, как политическая цель, работа над кодексом должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Но тем не менее цель эта обозначена. И я думаю, что наши специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа, — пояснил министр.

По словам Макея, во время обсуждения плана интеграции с российской стороны звучали «абсолютно неприемлемые» предложения. Например, о создании нескольких наднациональных структур.

«Но «президенты» на встрече в Санкт-Петербурге 18 июля обсудили эти предложения и однозначно решили, что они не соответствуют положениям договора, поэтому надо сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, на согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, с сертификацией, стандартизацией, и прочем. Мы должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики — это самое главное, — сказал он.

Макей также допустил, что 8 декабря правители России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже подписать документ.

— «Президенты» договорились о встрече по случаю 20-летия «союзного договора» и поставили задачу правительствам обеих стран подготовить соответствующие дорожные карты по урегулированию соответствующих проблемных вопросов. Будем надеяться, что это произойдет.

Однако он добавил, что, перед тем как начинать углубленную интеграцию, надо решить актуальные проблемы, а это: «налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, и так далее».

Напомним, что лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич после публикации российским изданием «КоммерсантЪ» статьи о плане объединения экономик Беларуси и России заявил о готовности защищать суверенитет нашей страны.