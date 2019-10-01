Конгресс запросил у юриста Трампа все документы по Украине 1.10.2019, 10:09

Корреспонденция и записи разговоров должны быть предоставлены до 15 октября.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые ведут расследование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, направили личному юристу Трампа Руди Джулиани официальный запрос о предоставлении документов, сообщает svoboda.org.

Они требуют до 15 октября предоставить все материалы – включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, СМС-сообщения и так далее – которые могли бы относиться к, как сказано в письме, "попыткам президента и его администрации оказывать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года" в США.

Конгрессмены обосновывают свой запрос словами самого Джулиани, который ранее заявил, что просил украинских представителей расследовать деятельность Джо Байдена – возможного кандидата в президенты от демократов. Сам Джулиани впоследствии взял эти слова обратно, однако он неоднократно утверждал, что общался с представителями украинских властей в том числе по теме, как он утверждает, вмешательства Украины в выборы 2016 года на стороне противников Трампа.

Конгресс интересует, координировал ли Джулиани свои действия с представителями администрации Трампа.

Сам Джулиани утверждает, что у него есть доказательства того, что ряд украинских официальных лиц в кампании 2016 года "играли" против Трампа, а также того, что бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин был уволен под давлением Байдена.

Контролируемая демократами Палата представителей начала расследование, результатом которого может стать импичмент Трампу, в связи с сообщением информатора – сотрудника спецслужб США – о том, что президент и его окружение давят на украинские власти, добиваясь от них компрометирующих материалов на Байдена. Из содержания телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который был рассекречен, следует, что президент США просил украинского президента обеспечить расследование деятельности сына Байдена на Украине.

Газета New York Times в понедельник пишет, что, по утверждениям её источников в администрации, Трамп в телефонном разговоре просил о содействии в расследовании "украинского следа" на выборах 2016 года также премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Сам Трамп называет расследование Конгресса "охотой на ведьм". Он обвиняет отца и сына Байденов в коррупции и утверждает, что не давил на Зеленского.