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Экономист: Буржуазно-демократическая революция в Беларуси не за горами

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  • 1.10.2019, 10:34
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Экономист: Буржуазно-демократическая революция в Беларуси не за горами
Архивное фото tut.by

Сегодняшнюю экономическую ситуации лучше всего характеризует термин «феодализм».

Белорусская экономика - это загадка. В первую очередь для самих белорусов. Так полагает экономист-аналитик Сергей Чалый, сообщает «Радыё Рацыя».

Для описания общей экономической ситуации в стране напрашивается исторический термин «феодализм». А значит буржуазно-демократическая революция - «не за горами», говорит эксперт.

«У нас впереди должны быть политические трансформации: создание демократического органа власти - действующего парламента, задача которого, в первую очередь, определение налогов, второе - определение бюджета. И суть парламента - это механизм договора людей. А второе - экономическое преобразование, суть которого заключается в создании класса независимых собственников вопреки временным управленцам по разрешению высшей власти», - считает экономист.


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