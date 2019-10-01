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Российскому фронтовику предложили подождать квартиру до 102 лет

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  • 1.10.2019, 10:37
  • 1,829
Российскому фронтовику предложили подождать квартиру до 102 лет
Иллюстрационное фото

Скандальный случай произошел в Омске.

В Центральный районный суд города Омска (Россия) обратился 97-летний местный житель, ветеран Великой Отечественной войны. Он требовал поставить его на учет нуждающихся в жилье, но ему отказали, сообщает сайт учреждения.

Мужчина просил предоставить ему жилье по договору социального найма. Но Департамент жилищной политики местной администрации ему отказал. Чиновники решили, что ветеран специально продал свою квартиру, чтобы ухудшить собственные жилищные условия. Ему предложили дождаться истечения пяти лет со дня продажи квартиры. Учитывая, что сейчас ветерану было 97 лет, ему предложили ждать до 102.


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