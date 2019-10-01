Из-за трудовой миграции в Украине появился класс «рабочей аристократии» 3 1.10.2019, 10:49

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Строители, маляры и электрики превратились в новую высокооплачиваемую элиту.

Киевлянка Лариса Чепурна гордится своим последним приобретением — новенькой кухней в стиле хай-тек, изготовленной по ее собственному эскизу. Единственное, что омрачает радость от покупки, — вся эта красота несколько месяцев пылилась без дела, пишет «Новое время».

«Долго пришлось ждать, когда у моего мастера появится время подключить кухню», — жалуется Чепурна. И тут же добавляет, что подобные истории ее перестали удивлять еще пять лет назад — с начала строительства собственного коттеджа в одном из центральных районов столицы, а сегодня продолжают создавать неудобства с его обслуживанием. Все это время киевлянка находится в постоянном поиске хороших мастеров. «Отмостки, дорожки, беседка — в частном доме всегда что‑то нужно чинить», — разводит руками Чепурна.

Строительные бригады за работу берутся с неохотой, сетует она, выставляют заоблачные цены или просто сбегают, если «наварить» выше рыночных не удается. Да и сами цены на такие услуги неудержимо растут: представители портала OLX констатируют, что в последние два года зарплаты строителей каждый квартал стабильно повышаются на 20 %. Чепурна уверена: все приличные специалисты давно уехали в страны ближнего зарубежья на заработки, а из тех, кто остался, особо выбирать не приходится.

Согласно свежей статистике Управления социального страхования Польши, только легально в этой стране сейчас работают полмиллиона наших соотечественников. А по неофициальным данным, с учетом сезонных работ, их число превышает 2 млн. Также украинские слесари, маляры и электрики трудятся в Италии, Чехии, Португалии и других странах Европы, куда отправились за существенно более высокими чем на родине зарплатами, а также более приемлемыми — «белыми» условиями трудоустройства.

Таким образом дефицит квалифицированных работников породил на украинском рынке новый класс трудовой элиты, говорят кадровики, когда мастера среднего уровня зачастую зарабатывают намного больше, чем белые воротнички, и диктуют правила всему рынку, перестраивая его в соответствии со своими взглядами и желаниями.

Расширяющийся строительный рынок при кадровом голоде привлекает много случайных людей, добавляет HR-эксперт Татьяна Пашкина, а из‑за этого возникают проблемы с качеством и ценообразованием. «Хорошего сантехника в среднем ищут от двух до шести месяцев, и не факт, что тот, кто просит $100 за одну точку, будет достоин этой оплаты», — рассказывает она.

В то же время высококвалифицированный мастер сегодня — буквально на вес золота. «Его телефон бережно передают из рук в руки, как номер хорошего массажиста, стоматолога или гинеколога», — говорит Пашкина. Если так пойдет и дальше, уверена эксперт, кадровый голод чреват кризисом в строительной отрасли и абсолютно неконтролируемым ростом цен на услуги умельцев.

Феномен ценообразования

Сегодня на рынке строительных услуг спрос существенно превышает предложение, уверяют те украинцы, которые решили отремонтировать и обустроить свою недвижимость, а также сами представители сферы. «Например, в июле кондиционерщики успели закрыть только 12 % оставленных заказов», — оперирует цифрами Ольга Сорока, маркетолог сервиса заказа услуг Kabanchik.ua.

О том, что специалистов в области строительства в стране осталось мало и все они нарасхват, говорит и еще один факт: только за первое полугодие 2019 года на Kabanchik.ua для таких мастеров тут оставили 90,5 тыс. заказов, что в три раза превышает число заказов за аналогичный период 2017‑го. В сезон строительных и ремонтных работ спрос на их услуги может превышать предложение в два-три раза, подчеркивает Сорока.

Самыми востребованными специалистами считаются сантехники, электрики и плиточники. В связи с этим, говорят кадровики, их ежемесячная выручка часто превышает зарплаты тружеников интеллектуального фронта, а порой подбирается к доходам топ-менеджеров. В подтверждение тенденции аналитики рынка приводят статистику: элитное подразделение среди рабочих — специалисты по фасадным работам: за навыки промышленного альпинизма получают не меньше 67 тыс. грн в месяц (2770 долларов). У прочих доходы поскромнее: в среднем сантехники и электрики зарабатывают около 30 тыс. грн в месяц (1240 долларо), а доходы плиточников достигают 40 тыс. грн (1654 доллара).

При этом прайс на услуги растет в геометрической прогрессии, жалуются заказчики. «А что я могу поделать, приходится платить сколько скажут, других просто нет», — говорит журналистам 29‑летняя Наталья Сантай, которая последние несколько месяцев занята ремонтом своей новой квартиры в пригороде Киева. Из-за того, что жилой комплекс, где обустраивается Сантай, еще не обжит и находится в получасе езды от столицы, единственный шанс заполучить любого мастера — попросить помощи в соседском чате. «И тут уж как повезет», — разводит руками она.

Сантехник Владимир Лукаш объясняет феномен ценообразования по‑своему: для некоторых домов существует специальный негласный прайс среди рабочих, рассказывает он. Например, если обычно за подключение точки мастер берет 700−800 грн (29-33 доллара), то, работая в элитном коттеджном поселке, меньше 1.000 грн (41 доллар) бригадир выставлять не разрешает.

У электрика Василия Хомича совсем иная маркетинговая стратегия: он намеренно занижает цены на первый визит. «Я работаю на будущее», — уверяет мастер и признается, что в последующие разы уже берет дороже. При этом у Хомича свои правила в отношении выбора клиентов. «Клиент, который начинает торговаться, — это плохой клиент», — уверен Хомич. Потому мастер работает только с сервисом онлайн-объявлений, где цену можно изначально зафиксировать, и очень заботится о собственном рейтинге. «Я загружен круглосуточно без выходных», — говорит электрик.

Также знатоки особенностей этого рынка констатируют острый дефицит укомплектованных строительных бригад — о встрече с такой мечтает каждый купивший квартиру в новостройке. Ярослав Готра руководит подобной бригадой уже более 20 лет и констатирует небывалый бум заказов в последнее время. «Года два-три назад у людей не было уверенности в завтрашнем дне, с деньгами осторожничали, — объясняет специалист. — Сейчас рынок восстановился и заказы валятся». Теперь многие из них Готра отметает без раздумий, а берется только за работу от проверенной клиентуры и по рекомендации. «Отказываю, если не нравится заказчик, — раскрывает бригадир принципы своей работы. — Он, может, и заплатит, но мозги вынесет».

Сейчас в его команде трудятся пять человек: сантехник, электрик, два маляра-штукатура и каменщик. Поскольку загрузка у бригады полная, а доход стабильно высокий, в расширении бизнеса Готра не заинтересован вовсе. «Можем, конечно, набрать людей и за них отвечать, но тогда сразу падает качество», — объясняет свой подход мастер.

Где трава зеленее

Главным злом для отечественного строительного рынка эксперты называют трудовую миграцию. «Очень сильным конкурентом-работодателем является заграница с зарплатами в два раза выше», — констатирует директор по персоналу промышленно-строительной группы Ковальская Алена Кавка.

В поисках лучшего заработка украинские мастера чаще всего выбирают страну поближе, чтобы удобнее было ездить на выходные к родным. По данным портала OLX Работа, уже не первый год в приоритете у украинских работяг Польша, Россия и Чехия, причем опыт работы в Польше имеет 60 % украинцев, работавших за рубежом, а для шестерых из десяти украинских трудовых мигрантов основной мотивацией стала более высокая зарплата.

«Арматурщика в Киеве ищут на 22 тыс. грн (909 долларов), а в ЕС рабочий на производстве металлопластиковых окон может заработать до 3 тыс. евро», — разводит руками Пашкина. По ее мнению, самым сильным фактором, перекроившим рынок труда, стал безвизовый режим с ЕС, который пусть и не дает права на работу в Евросоюзе, но позволяет находиться там в течение 180 дней.

Этого вполне достаточно для подработки, к примеру, для мастеров из Западной Украины. Именно они отстроили половину столичной недвижимости, говорят эксперты, а теперь трудятся на благо польских и чешских домовладельцев. «Ситуация стандартная: звонишь мастеру, если телефон отключен — значит, в Польше», — делится опытом Чепурна.

Лукаш тоже считает, что профессионалы высокого класса давно отправились за длинным злотым или евро за границу и прекрасно там устроились. «А кто может только языком трепать, задерживаются там до первой получки и возвращаются в Киев», — поясняет мастер. Тем временем места уехавших в Польшу и Чехию галичан в столице заняли мастера из восточных регионов. «У них вкус хромает, что касается общих ремонтов, то они умеют делать хорошо колонны, лепку и позолоту», — говорит о специализации коллег Лукаш.

Впрочем, уехать работать за границу мечтают далеко не все синие воротнички. К примеру, Готра рассказывает, как его звали на работу в Канаду и даже в Австралию, но он отказался. «У меня здесь семья, дом, хорошие знакомства, — объясняет мастер. — А там я должен работать на кого‑то».

К слову, по данным OLX, 9 % вернувшихся домой заробитчан собираются в дальнейшем трудиться на родине, потому как почти половина из них имели конфликты с местным работодателем.

Не давать аванс

У строительных компаний те же проблемы, что и у заказчиков. По словам Кавки, сегодня все работают над задачей «найти, замотивировать и сохранить сотрудников». Несмотря на рост зарплат и высокую востребованность, популярность рабочих профессий среди украинской молодежи точно не увеличивается и даже понемногу снижается, утверждает она. «Если говорить о подборе на рабочие специальности, то требования стали, скажем так, мягче, — обрисовывает ситуацию Кавка. — Именно по профессиональным навыкам». Компании готовы инвестировать в обучение и разрабатывают специальные программы удержания своих кадров, мотивации, наставничества и обучения молодых специалистов прямо на работе.

На невысокий уровень квалифицированных рабочих жалуются и в малом бизнесе. «Раньше были ПТУ, выпускали теоретически подготовленных людей, а теперь все или старые, или самоучки», — сетует Готра. Именно этот фактор добивает и без того слабеющую отрасль, уверена Пашкина. В подтверждение своих слов она демонстрирует резюме от соискателей. В строительство просится работник почты, командир танка и даже HR-менеджер. Для каждого из них, поясняет эксперт, решение было, скорее всего, вынужденным, но порядок зарплат в голове остался прежним.

«Наш рынок будет высыхать», — подводит невеселый итог Пашкина и предлагает в качестве превентивной меры уделять больше внимания профориентации школьников. Что касается строительных компаний, то, по словам Кавки, найти сотрудников будет легче тем, кто гарантирует социальную защиту, гибкий график и программы карьерного роста. «Можно сказать, что это завышенные требования, а можно отнестись как к изменившимся условиям и измениться самим», — говорит специалист.

Пока же рынок строительных услуг не выровнялся и новое поколение квалифицированных рабочих не подросло, заказчикам придется самим держать ухо востро. «Я своим клиентам советую быть требовательными, задавать много вопросов и не давать аванс», — говорит Хомич.