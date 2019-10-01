Biznes Alert: Польша, Украина и США создают «газовый союз» 1 1.10.2019, 11:06

Это ударит по монополии российского «Газпрома».

Переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, Украины и России не принесли результата. Заместитель председателя ЕК по делам Энергетического союза Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) сообщил, что переговорный процесс на политическом уровне возобновят в конце октября, пишет издание Biznes Alert (перевод — inosmi.ru).

Шефчович выразил надежду на то, что украинцам в сжатые сроки удастся выделить в отдельную структуру независимого оператора своих газопроводов. Его появление — это условие, с выполнением которого россияне увязывают возможность заключения договора, соответствующего законодательству ЕС. «Существует риск, что к 1 января 2020 года Украина не сможет создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора, — заявил на канале „Россия 24" глава Газпрома Алексей Миллер. — Сегодня мы говорили о том, что в этом случае имеет смысл рассматривать и план „Б", то есть возможность продления действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени».

Европейская комиссия, однако, не считает такое решение верным, поскольку, хотя оператор газопроводов еще не приступил к работе, формально он уже создан. Это «Магистральные газопроводы Украины», которые будут выступать законным правопреемником Нафтогаза в рамках какого-либо нового транзитного договора. Одновременно Еврокомиссия и Киев отказались обсуждать мирное соглашение по поводу вердикта Стокгольмского арбитража, на основании которого Нафтогаз может взыскать с Газпрома 2,7 миллиарда долларов.

Российский концерн предлагает украинцам возобновить поставки газа и на некоторое время продлить действующий транзитный договор. Следующий раунд трехсторонних переговоров, который пройдет в октябре, покажет, заинтересуется ли предложением Киев.

Россияне говорят о готовности возобновить прекращенные в 2015 году прямые поставки, а министр энергетики Украины Алексей Оржель, в свою очередь, подчеркивает, что это будет возможно лишь в том случае, если российская сторона предложит рыночные условия. Нафтогаз полагает, что назначая ставки, Газпром руководствуется политическими соображениями, а их изменения связаны с событиями, которые представляются Москве важными с точки зрения ее внешней политики. По мнению исполнительного директора группы Нафтогаз Юрия Витренко, участие России в трехсторонних переговорах на тему транзита газа через украинскую территорию — это «дымовая завеса». «Наш базовый вариант заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет», — заявил он.

Альтернатива — это оптимистический сценарий, в котором Москва соглашается на предложение Киева, переносит пункты передачи газа с западной на восточную украинскую границу или соглашается на своп-сделки, позволяющие переложить ответственность за поставки через украинскую территорию на местные компании. Менеджер Нафтогаза, однако, предупреждает, что россияне, возможно, не стремятся к достижению соглашения, поскольку они способны выполнить минимальные обязательства даже без поставок через украинскую территорию и «Северного потока — 2», строительство которого затягивается. Витренко полагает, что украинцы не должны уступать и соглашаться на продление действующего транзитного договора, ведь пока он будет действовать, они не смогут заниматься либерализацией газового рынка в соответствии с нормами третьего энергетического пакета ЕС.

Неприемлемым считает Витренко и требование отказаться от части финансовых претензий, вытекающих из вердикта Стокгольмского арбитража по спору Нафтогаза с Газпромом. Российский министр энергетики Александр Новак предлагал избрать «нулевой вариант», то есть мировое соглашение, в котором будут достигнуты договоренности по поводу «отсутствия взаимных претензий с точки зрения финансов».

Россияне могут воспользоваться перерывом в переговорах, чтобы укрепить свою переговорную позицию, завершив строительство «Северного потока — 2» (изначально сделать это планировалось до конца 2019 года). Из-за отставания от графика в этом проекте, проблем с очередной альтернативной трассой — «Турецким потоком», а также вердикта по делу сухопутного продолжения «Северного потока — 1», который ограничил возможности его использования, россияне будут зависеть от украинских газопроводов. В результате снижения объема поставок по газопроводу OPAL им в 2020 году придется пересылать через украинскую территорию около 80 миллиардов кубометров газа. Если все вышеперечисленные препятствия исчезнут, этот объем можно будет сократить до 20 миллиардов кубометров. Еврокомиссия и Украина добиваются появления долгосрочного контракта на транзит 60 миллиардов кубометров газа в год, однако, на встрече в Брюсселе эти цифры не обсуждались.

По мнению Миллера, у россиян остаются шансы достроить «Северный поток — 2» в срок. «На сегодняшний день Рубикон еще не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пяти недель», — отметил он в беседе с телеканалом «Россия 24».

Газпром может обратиться к запугиваниям

Будущее поставок газа через украинскую территорию стало одной из тем представленного в ходе V Энергетического форума во Вроцлаве интересного доклада, в котором прозвучала мысль, что украинский рынок может стать направлением поставок американского СПГ, а это, в свою очередь, будет представлять интерес для польских посредников вне зависимости от развития событий ближайшей зимой.

Малгожата Банасик (Małgorzata Banasik) из юридического бюро «Банасик, Возьняк и партнеры» размышляла, какое влияние на украинский газовый рынок окажет состязание со временем Украины и вызывающего споры проекта «Северный поток — 2». Если в новом году Газпром и Нафтогаз не будет связывать договор, это обернется серьезными последствиями, отметила докладчица. «Такая перспектива означает двукратное или четырехкратное повышение транзитного тарифа и значительное повышение стоимости газа в Украине», — указала она, добавив, что российский концерн стремится подписать краткосрочный контракт, планируя «в любой момент начать использование „Северного потока —2"». Между тем Украина и Европейский союз заинтересованы в появлении долгосрочного контракта, гарантирующего соблюдение европейских норм.

Банасик считает, что шансов на блокирование проекта «Северный поток — 2» нет, однако, ожидание решения по датскому отрезку может затормозить его строительство. «Без решения работы не сдвинутся. Следует ожидать отставания от графика, которое создаст благоприятные условия для проведения переговоров с участием Украины», — говорила автор доклада. Это, однако, не означает, что Газпром не попытается оказать давление на украинцев при помощи приостановки поставок. Российский концерн «объявил, что в немецком газохранилище у него есть запасы сырья, благодаря которым он сможет покрыть потребности Европы в первом квартале 2020 года. Таким образом россияне надеются повлиять на переговоры с украинским руководством. Раньше немецкие хранилища были заполнены на 78,77%, а сейчас — на 97,14%. Это позволяет дестабилизировать ситуацию в Украине в начале будущего года», — предостерегла Банасик.

Если Киев не позволит Газпрому соблазнить себя новыми предложениями, проблемы украинцев с российским поставщиком откроют возможности перед новыми игроками. «Цены на газовом хабе TTF снизились, это показывает, как будет развиваться ситуация в Европе. Компания „Вуд Маккензи" предсказывает, что к этим ценам будут стремиться цены СПГ», — отметила Банасик. Следовательно, поставки американского СПГ через Польшу могут оказаться привлекательными в экономическом плане. «Изменения в газовой директиве, вводящие новое определение понятия „интерконнектор", позволяют распространить европейские нормы на газопроводы, которые соединяют ЕС с Украиной. Регуляторы из Венгрии, Польши, Украины и Греции заключили соглашение о применении законодательства Евросоюза, которое даст возможность использовать виртуальный реверс», — напомнила докладчица.

Продолжение следует

Для запуска газопровода Польша — Украина, о чем уже писал наш портал, польская сторона должна заняться развитием газотранспортной инфраструктуры, а украинская — принять бизнес-решение. Таким образом направлять больше газа украинцам мы сможем, лишь развивая поставки и используя виртуальный реверс (по оценкам, в целом речь может идти о 5 миллиардах кубометров газа в год).

Перспектива наращивания объема поставок зависит от множества факторов, при этом проблемы с Газпромом вполне преодолимы, нужно только, чтобы Киев сохранил курс на Запад и продолжил внедрять реформы, делающие украинский рынок привлекательным для инвесторов. Важную роль может сыграть поддержка США, которые в совместном заявлении с Польшей и Украиной объявили о готовности принять участие в финансировании проектов, облегчающих процесс экспорта американского СПГ на Днепр (конкретных деталей, однако, пока не появилось).