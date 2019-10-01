Фотофакт: Пикеты «Европейской Беларуси» в центре Минска 1.10.2019, 11:29

Сбор подписей продлится до 7 октября.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» приглашает на свои пикеты в Минске и других городах страны. Вы можете не только поставить подпись за участника «парламентской кампании» от «Европейской Беларуси», но и обсудить планы дальнейшей деятельности, предложить свои идеи и поговорить о будущем страны, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.

Минск

Центральный вход в магазин ГУМ: 12.30 — 18.30,

станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 12.00 — 18.00,

станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 14.00 — 18.00,

станция метро «Площадь Якуба Коласа», выход к магазину ЦУМ: 12.00 — 18.00,

переулок Багратиона, 18А, магазин «Рублевский»: 15.00 — 19.00.

Светлогорск

Микрорайон «Юбилейный», дом 2, магазин «Санта»: 18.00 — 20.00.

Молодечно

Улица Притыцкого, магазин «3,7 вольт»: 11.00 — 19.00.

Брест

Перекресток улиц Машерова и Советской: 12.00 — 15.00.

Бобруйск

Проспект Строителей, 58: 18.00 — 20.00.