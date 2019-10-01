Сенат США проведет разбирательство по импичменту Трампа 1 1.10.2019, 11:32

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Верхняя палата конгресса США решила подчиниться правилам.

Верхняя палата конгресса США подчинится правилам и проведет разбирательство, если нижняя палата утвердит обвинительное заключение для отстранения Дональда Трампа от должности президента страны. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала CNBC лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

«У меня не будет иного выбора, как принять это [к рассмотрению]», — признал Макконнелл. «Сколько времени это займет, это другой вопрос. Однако у меня не будет иного выбора, как действовать на основании сенатского правила импичмента», — добавил республиканец.

Как утверждают демократы, Трамп в ходе июльского разговора по телефону пытался убедить украинского лидера Владимира Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремится с помощью Киева переизбраться на второй срок.