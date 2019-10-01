NEXTA: Пограничников отправляют проводить перепись населения Беларуси

NEXTA: Пограничников отправляют проводить перепись населения Беларуси4
- 1.10.2019, 11:37
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Факт заполнения переписных листов проконтролируют командиры.
Людям, которым суждено сваливать из страны последними - белорусским пограничникам - тоже предстоит принять участие в переписи населения, сообщает телеграмм-канал NEXTA.
Все строго обязательно, а факт заполнения переписных листов проконтролируют командиры.
О том, что это гражданское право, а не обязанность, они даже заикаться не пытаются.
Напомним, что по решению властей переписчиков населения будут сопровождать наряды милиции.