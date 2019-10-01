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NEXTA: Пограничников отправляют проводить перепись населения Беларуси

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  • 1.10.2019, 11:37
  • 1,293
NEXTA: Пограничников отправляют проводить перепись населения Беларуси
Иллюстрационное фото

Факт заполнения переписных листов проконтролируют командиры.

Людям, которым суждено сваливать из страны последними - белорусским пограничникам - тоже предстоит принять участие в переписи населения, сообщает телеграмм-канал NEXTA.

Все строго обязательно, а факт заполнения переписных листов проконтролируют командиры.

О том, что это гражданское право, а не обязанность, они даже заикаться не пытаются.

Напомним, что по решению властей переписчиков населения будут сопровождать наряды милиции.


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