Экс-директора Минского завода шестерен приговорили к 7,5 годам колонии 1.10.2019, 11:54

Фото: «Радыё Свабода»

Сергея Пацкевича осудили за взятки.

Суд Московского района Минска приговорил бывшего генерального директора Минского завода Сергея Пацкевича шестерен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передает «Радыё Свабода».

Кроме Пацкевича, на скамье подсудимых находился также его знакомый, бывший представитель российского Череповецкого литейно-механического завода Владимир Пашкевич.

Оба признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Сергей Пацкевич получил 7,5 года колонии усиленного режима без конфискации имущества, Владимир Пашкевич — 5 лет колонии усиленного режима без конфискации имущества. Во время судебных прений прокурор попросил приговорить Пацкевича восемью годами заключения, Пашкевича — пятью.

Напомним, 7 февраля 2019 года сотрудники ГУБОПиК МВД задержали гендиректора Минского завода шестерен в его служебном кабинете с поличным при получении взятки в 20 тысяч евро.

Деньги передавались за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.

По данным следствия, с августа 2018-го и по февраль 2019 года Сергей Пацкевич три раза получал взятки на общую сумму более 30 тысяч евро.