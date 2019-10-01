Роман Бессмертный опубликовал текст «формулы Штайнмайера» 1.10.2019, 12:00

Роман Бессмертный

Политик назвал документ «ловушкой Кремля».

Бывший представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил о недопустимости подписания формулы Штайнмайера, которая регулирует проведение выборов на Донбассе, сообщает nv.ua.

Бессмертный опубликовал текст формулы Штайнмайера, который, по его словам, планируют принять в ТКГ, и призывал ни в коем случае не подписывать его (ранее идентичный текст формулы выборов на Донбассе представил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью СМИ — Ред.).

«Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая «формула Штайнмайера». Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания», — написал Бессмертный в Facebook.

На другой странице в Facebook, Беccмертный пояснил, почему категорично призывает не подписывать его представителей Украины.

«Опасность! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате. Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации «власти» на оккупированной территории! Эта бумажка не обеспечит мир, не решит социально-гуманитарные проблемы!», — утверждает политик.

Как ожидается, в Минске во вторник, 1 октября, состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ТКГ 18 сентября из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

По его словам, в сентябре 2019 года советники нормандской четверки согласовали не формулу Штайнмайера, а иную четкую формулировку, и рассказал о ключевых ее положениях.

Ранее Кремль выдвинул условие для проведения саммита в нормандском формате — письменную фиксацию формулы Штайнмайера на переговорах Контактной группы в Минске.

Кремль тогда допустил встречу в нормандском формате в октябре.