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Фото с замаскированным леопардом стало хитом Сети

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  • 1.10.2019, 12:02
Фото с замаскированным леопардом стало хитом Сети
Фото: Reuters

Хищную кошку сняли на фоне груды камней и земли так, что ее очень трудно заметить.

В Сети юзеры ищут спрятавшегося леопарда на фото с грудой камней. Снимок опубликовал пользователь с ником @BellaLack в Twitter, пишет korrespondent.net.

На снимке запечатлено небольшое возвышение, усыпанное грудками земли. Такие же груды валяются кругом на засохшей траве.

Пользователям предложили найти на снимке леопарда. Некоторые юзеры засомневались, что хищник там есть, но другие смогли отыскать кошку.

Леопард лежит в углублении возле возвышения и практически полностью сливается с окружающей средой. Юзеры отметили хищника на фото, чтобы другим было легко его найти.

Пользователи восхитились природой, создавшей настолько идеальный способ маскировки.


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