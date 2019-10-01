Россия и Беларусь начнут разработку единого Налогового кодекса 1 1.10.2019, 12:09

Особым налоговым льготам для айтишников придет конец?

Карту интеграции России и Беларуси могут согласовать к 8 декабря, в ней предусмотрена работа над единым налоговым кодексом, сказал в интервью РБК глава белорусского МИД Владимир Макей.

В карте будет предусмотрена работа над единым налоговым кодексом.

— Но сегодня это выглядит, я бы сказал, как политическая цель, работа над кодексом должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Но тем не менее цель эта обозначена. И я думаю, что наши специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа, — пояснил министр.

Напомним, в Беларуси существуют специальные зоны и отрасли, где существуют налоговые преференции. К примеру, согласно IT-декрету предприятия Парка высоких технологий работают в специальном режиме. Они освобождены от налога на прибыль, от налога на недвижимость, налога на зелмю, освобождение от уплаты оффшорного сбора, подоходный налог составляет 9 %. Получат ли айтишники подобные льготы при совместном Налоговом кодексе?