Das ist fantastisch! 1.10.2019, 12:18

Дмитрий Крутой

Белорусские чиновники выдают подчас странные идеи.

Когда белорусские чиновники устают от непрерывного роста ВВП и народного благосостояния, они начинают искать новые впечатления, идеи и кредиты у зарубежных партнеров. 26 сентября в Минске прошел 10-й День немецкой экономики в РБ, пишет «БелГазета».

В прошлом году объем немецких инвестиций в белорусскую экономику достиг $400 млн. Германия занимает 4-е место среди стран, чей бизнес инвестирует в РБ. У нас свыше 300 компаний с немецким капиталом и еще 60 представительств бундескомпаний. Взаимный товарооборот двух государств в 2018г. составил $3 млрд.

Германия - локомотив экономики Европы, один из мировых лидеров высокотехнологичного промышленного экспорта. Местные чиновники и раньше при встрече с немецкими коллегами буквально фонтанировали идеями совместных проектов в обрабатывающих отраслях, особенно в машиностроении, а также призывами к инвестициям.

На сей раз эта нелегкая миссия досталась министру экономики Дмитрию Крутому. По его мнению, бундесинвесторов, словно магнит, будет привлекать в РБ «стабильная макроэкономическая и финансовая ситуация», а также «наличие индустриального парка «Великий камень», в котором «мы готовы создать субпарк для немецких компаний».

Немецкий субпарк в китайском индустриальном парке - это, конечно, сильная, красивая и гармоничная идея.

С цифрами тоже все красиво: Крутой поставил задачу увеличить немецкие инвестиции в экономику РБ до $1 млрд. (т.е. в 2,5 раза) «в ближайшие годы»: «Для нашей страны это большие цифры. Для Германии - очень маленькие».