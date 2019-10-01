Украинский политтехнолог: Порошенко не хотел идти на второй президентский срок 4 1.10.2019, 12:26

Петр Порошенко

Игорь Грынив считает, что у пятого президента Украины был шанс на победу.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в июле 2018 года рассматривал возможность не баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом в интервью «Громадского» рассказал ключевой политтехнолог Порошенко, бывший депутат Игорь Грынив.

«Тогда состоялся мой ключевой разговор с Петром Алексеевичем. Он имел примерно такой характер, что с точки зрения сложившейся ситуации, возможно не надо идти на второй срок. Но с другой стороны, простим ли мы себе с точки зрения граждан этого государства, если потом что-то будет совсем не так? Простите за пафос, но это уже вопрос гражданского долга», — сказал Грынив.

Он также отметил, что у Порошенко был шанс выиграть президентские выборы, если бы «телевизор, в частности 1+1, не выполнил киллерских функцию».