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«Чтобы повлиять на ситуацию, нужно бороться»

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  • 1.10.2019, 12:37
«Чтобы повлиять на ситуацию, нужно бороться»

Важно популяризовать белорусский язык.

Нам нужно бороться за национальный университет, за образование на родном языке. Об этом на пикете по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь» рассказал пенсионер:

- У нас честно голоса не посчитают, потому что есть такой опыт, что уже 25 лет считали, как властям надо.

Очень плохо, что нет белорусского языка, не в университетах, не в высших учебных заведениях, только в деревенских школах и то на «трасянке». Белорусский язык в загоне. Даже такие страны славянские, маленькие, как Македония, Словения, Словакия – все там ладно с национальными языками.

Чтобы повлиять на эту ситуацию, людям надо бороться за белорусский язык, требовать открытия белорусских университетов, больше школ белорусских, больше внимания белорусскому языку.


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