«Чтобы повлиять на ситуацию, нужно бороться» 1 1.10.2019, 12:37

Важно популяризовать белорусский язык.

Нам нужно бороться за национальный университет, за образование на родном языке. Об этом на пикете по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь» рассказал пенсионер:

- У нас честно голоса не посчитают, потому что есть такой опыт, что уже 25 лет считали, как властям надо.

Очень плохо, что нет белорусского языка, не в университетах, не в высших учебных заведениях, только в деревенских школах и то на «трасянке». Белорусский язык в загоне. Даже такие страны славянские, маленькие, как Македония, Словения, Словакия – все там ладно с национальными языками.

Чтобы повлиять на эту ситуацию, людям надо бороться за белорусский язык, требовать открытия белорусских университетов, больше школ белорусских, больше внимания белорусскому языку.