Геологи объяснили странное расположение Мачу-Пикчу 1.10.2019, 12:53

Фото: pixabay.com

Планета сама «выбрала» это местоположение.

Древний город располагается высоко в Андах, на горной гряде в 2430 метрах над уровнем моря. С трех сторон — крутые обрывы в реку Урубамба. Но ученые, кажется, разгадали причину такого местоположения, пишет lenta.ua.

Разгадка секрета может скрываться глубоко под знаменитым городом инков — в разломах на стыке тектонических плит. Из-за этих разломов, накопившихся за миллионы лет, добыча камня значительно упрощалась — на нее уходило меньше времени и сил.

Каменная кладка в некоторых зданиях и храмах Мачу-Пикчу чересчур идеальна. В строительстве даже не использовали скрепляющий раствор.

Кладка в Ольянтайтамбо, Перу. (Terri Cook and Lon Abbott)

«Расположение Мачу-Пикчу не является случайным, — комментирует геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул. — Если бы в строительном материале не было трещин и разломов, возвести такое сооружение так высоко в горах было бы почти невозможно».

Совместив спутниковые данные с данными экспедиций Менегат и его коллеги построили карту разломов под древней цитаделью инков. Некоторые из разломов, обнаруженных учеными, достигали 175 километров в длину.

Там, где разломы, идущие с северо-востока на юго-запад, встречаются с разломами, бегущими с северо-запада на юго-восток, и стоит Мачу-Пикчу. Сама планета поставила X на карте этой местности. В подобных пересечениях разломов расположены и другие города инков, среди которых Ольянтайтамбо, Куско и Писак.

Здания и лестницы Мачу-Пикчу даже местами повторяют нижележащие разломы.

Фото: Rualdo Menegat

Кстати, эти разломы не только обеспечили инков материалом для строительства — они же стали сточными трубами, которые точно не раз спасали этот город от наводнения после местных тропических ливней. Именно поэтому город так хорошо сохранился и сегодня принимает более 1,5 миллиона посетителей в год.

Мы по-прежнему многого не знаем о цивилизации инков. В 13–16 веках империя инков занимала значительную часть Южной Америки, но мы не знаем, как они появились. Зато мы знаем, что они были отличными строителями.

Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече международного Геологического общества Америки (Geological Society of America).