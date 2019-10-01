Арбузный батальон 1.10.2019, 12:52

В Беларуси термин «лукизм» приобрел особые коннотации.

На прошлой неделе БТ порадовало народ очередной историей из жизни венценосного семейства. Коля, младший сын «гаранта отечественной стабильности», отвез в подшефный дом-интернат урожай, собранный в папиных угодьях. Несколько мешков картошки, корзины с яблоками и дынями, множество банок с вареньями и соленьями, а также мед из самой Александрии, пишет «БелГазета».

Коля и раньше привозил подарки в этот интернат, но в прошлые годы доставлять урожай с фазенды отца ему помогали одноклассники.

На этот раз вместо одноклассников в Колиной свите были замечены его первая учительница Мария Богомолова, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, личный врач Лукашенко Светлана Коношенко, актриса Купаловского театра Марта Голубева, «Мисс Беларусь» Мария Василевич, сотрудница службы протокола Дарья Шманай - в общем, все те красавицы, что прославились уборкой арбузов в Дроздах, после чего злые языки прозвали их «арбузным батальоном».

Белорусский правитель не первый деятель, окружающий себя батальонами красавиц. В свое время ливийский вождь Муаммар Каддафи тоже собрал себе женскую лейб-гвардию - несколько десятков телохранительниц, с которыми он выходил в свет и которые удивляли публику безукоризненным макияжем и прическами. Говорят, мужчинам Каддафи не доверял. Правда, и женщины ему не очень-то помогли.

В прессе сегодня частенько мелькает термин «лукизм» - от английского слова look - дискриминация по внешности. В Беларуси он приобрел особые коннотации. И куда только смотрят феминистки?