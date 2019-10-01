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Фотофакт: В Минске «Тесла» попала в ДТП с «Жигулями»

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  • 1.10.2019, 13:08
  • 5,238
Фотофакт: В Минске «Тесла» попала в ДТП с «Жигулями»
Иллюстрационное фото

Как в анекдоте.

Сегодня на перекрестке улиц Бельского и Одоевского столкнулись автомобили Tesla и «Жигули». «Это напоминает какой-то бородатый анекдот, хотя участникам, конечно, не до смеха», — сообщает «Онлайнер» со ссылкой на тelegram-канал VOLNA.

ДТП случилось сегодня утром. По предварительной информации, никто не пострадал. Почему-то есть сомнения в том, что участники разъедутся по европротоколу.

— Контраст будто в кино: «Жигули», убитые, повидавшие виды, и Tesla, — рассказал читатель Василий Уласевич. — У Tesla, кстати, номеров не было, я обратил на это внимание.

У Tesla повреждена передняя часть справа, «Жигули» приняли удар в район задней правой двери.

В аварию попала Tesla Model S, до рестайлинга, о чем свидетельствует черная накладка на передней части. Предположительная стоимость такой машины — порядка $50 тыс. в эквиваленте.

Обстоятельства ДТП сообщили в ГАИ Фрунзенского района. Если коротко — конфликт левого поворота.

— Водитель автомобиля «Жигули» двигался по улице Одоевского в направлении улицы Бельского и совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора. При этом он не уступил дорогу автомобилю Tesla, который ехал во встречном направлении, — рассказали в Госавтоинспекции.

При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю (п. 103 Правил дорожного движения).

В результате ДТП никто не пострадал, только автомобили получили повреждения. С документами у обоих водителей все в порядке, соответственно, потерпевший может рассчитывать на страховые выплаты.

К слову, выплата за вред имуществу, причиненный в результате ДТП, не может превышать 10 000 евро каждому из участников (лимиты установлены указом Лукашенко №531 «Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов ответственности по отдельным видам обязательного страхования»).


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