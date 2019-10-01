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Спикер украинского парламента: Такого темпа работы Верховной Рады еще не было

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  • 1.10.2019, 13:08
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Спикер украинского парламента: Такого темпа работы Верховной Рады еще не было
Дмитрий Разумков
Фото: rbc.ua

На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла в первом чтении 21 законопроект и семь проектов закона.

Верховная Рада Украины работает в беспрецедентном темпе, заявил на заседании согласительного совета парламента 1 октября спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент "Гордон".

"На прошлой пленарной неделе мы приняли 21 закон в целом, семь – в первом чтении… Такого темпа работы Верховной Рады, наверное, еще не было. И я надеюсь, что мы будем работать и в дальнейшем достаточно быстро, но и достаточно качественно, потому что скорость не всегда является синонимом качества", – сказал Разумков.


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