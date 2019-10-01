Представитель Литвы отказался участвовать в осенней сессии ПАСЕ 1.10.2019, 13:13

Эммануэлис Зингерис

Решение принято в знак солидарности с Украиной.

Член делегации Литвы в парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Эммануэлис Зингерис пропустит осеннюю сессию в знак солидарности с Украиной, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

Резолюцию об отказе от участия в осенней сессии ПАСЕ предоставил сам депутат парламента Литвы Эммануэлис Зингерис.

Член Либерального движения и заместитель представителя Литвы в ПАСЕ Симонас Гентвилас присоединился к Зингерису и также отказался от участия в осенней сессии ПАСЕ. Всего в делегации Литвы в организации 4 представителя и 4 заместителя. Осенняя сессия организации проходит с 29 сентября по 4 октября.

Просьба проигнорировать осеннюю сессию ПАСЕ поступила от главы украинской делегации в организации Елизаветы Ясько. Глава украинской делегации обратила внимание на отказ России выполнить резолюции Совета Европы о прекращении агрессии против Украины, а также на препятствование расследованию крушения Боинга Malaysia Airlines.

«28 сентября исполнилось 80 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, который привел к порабощению Литвы, оккупации и массовому террору стран Балтии и Польши. В этом контексте, когда мы получаем просьбу о солидарности от главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, мы не можем пройти мимо. Мы единогласно решили в Совете не участвовать в осенней сессии Ассамблеи, учитывая игнорирование международных обязательств и дальнейшую демонстрацию военной агрессии со стороны России», — говорится в заявлении депутата парламента Литвы Эммануэлиса Зингериса.

В резолюции отмечается, что российские власти отказались сотрудничать с Советом Европы в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова. Член литовской делегации Эммануэлис Зингерис был назначен докладчиком ПАСЕ по вопросу убийства Бориса Немцова в декабре 2017 года.

В заявлении также подчеркивается, что Россия приостановила экспедиции молодежи Литвы в Сибирь для посещения могил ссыльных и возбудила дела против литовских судей и прокуроров, рассматривающих дело о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

24 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, позволяющую России вновь вернуться к полноценной работе в организации. В документе отмечается, что каждая страна-член Совета Европы имеет право и обязанность работать в обоих уставных органах организации: в Комитете министров и в ПАСЕ. Документ также отменяет санкции против национальных делегаций в виде лишения права голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее.

Литва, Латвия и Эстония выступили с совместным заявлением, в котором осудили резолюцию о возобновлении прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Страны отметили, что Россия не выполнила ни одного из многочисленных требований Ассамблеи и возвращение стране права голоса станет неправильным сигналом.