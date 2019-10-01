Все больше американцев поддерживают импичмент Трампа 12 1.10.2019, 13:24

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Дональд Трамп

Фото: EPA

Опубликованы результаты последнего опроса.

Доля американцев, считающих, что президент Дональд Трамп должен подвергнуться импичменту, выросла на 8 процентных пунктов за последнюю неделю, когда демократы начали расследование утверждений, что Трамп якобы оказывал давление на Украину, чтобы очернить своего политического соперника демократа Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса агентства Reuters и компании Ipsos, передает «Голос Америки».

Опрос, проведенный с 26 по 30 сентября, показал, что 45 процентов взрослых американцев считают, что республиканец Трамп «должен быть подвергнут импичменту». Для сравнения, в аналогичном опросе, проведенном неделей ранее, этот показатель составлял 37 процентов.

Еще 41 процент опрошенных сказали, что Трампа не следует подвергать импичменту, а 15 процентов выбрали ответ «не знаю».

Среди демократов доля выступающих за импичмент составляет 74 процента, что на 8 процентных пунктов выше, чем неделей ранее. В то же время импичмент поддерживают лишь 13 процентов республиканцев, правда, и их доля выросла на 3 пункта.

Среди независимых этот показатель не изменился и составляет 37 процентов.

Опрос также показал, что две трети взрослых американцев, включая почти половину республиканцев, считают, что любое избранное официальное лицо «должно отстраняться от должности» в случае сотрудничества с иностранным правительством с целью причинения ущерба политическому противнику.