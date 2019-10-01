Белорус обнаружил у себя на даче краба 8 1.10.2019, 13:28

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Этот вид в нашей стране не встречается.

В 20-х числах сентября Владимир отдыхал с семьей на своем участке в Колодищах. Шел дождь, было зябко. Вечером мужчина пошел в баню и увидел, как на садовой дорожке шевелится довольно крупное и темное нечто. Присмотрелся, подсветил — оказалось, краб. Владимир не растерялся и поснимал нежданного гостя, а потом опустил его в воду. Но наутро крабик сдох, пишет onliner.by.

— Он полз и был довольно активным. Подобрал его, показал семье. Потом я чуть-чуть водички налил, но к утру он «того». Наверное, оказался сухопутным, — вспоминает Владимир.

После такой находки мужчина спросил у соседей, вдруг кто видел, покупал или держал у себя краба. Но никто не признался.

— Я думаю, что его занесли птицы, только откуда — неизвестно. Ведь мой участок находится далеко от водоемов — рядышком никакой воды, — говорит Владимир. — Он у меня и сейчас лежит, подсох хорошенько. Оставлю себе как сувенир: жалко выбрасывать, хорошо сохранившийся крабик.

— Конечно, хотелось бы видеть его в руках, но первая прикидка — это черноморский краб-водолюб. Однозначно, его кто-то выпустил из аквариума. Потому что у нас крабы не встречаются. Водолюбы обитают в соленой воде, а когда их сажают в обычную воду, они тут же погибают, — рассказал Виталий Семенченко, заведующий лабораторией гидробиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. Ученый отметил, что такой краб не опасен для человека.

Виталий Семенченко рассказал, что ближайшие к нам крабы встречаются в Европе и южной части Украины, в Балтийском море — это голландский краб и краб Харриса. А сухопутных у нас нет.