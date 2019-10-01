Долги белорусов перед банками превысили $6,2 миллиардов 3 1.10.2019, 13:46

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Беднеем стремительными темпами.

Долги белорусов по кредитам взяли очередную психологическую отметку, сообщает tut.by. На 1 сентября население задолжало банкам 13 миллиардов 72 миллиона рублей ($6,2 миллиардов).

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка на начало сентября этого года. В аналитику включают в том числе потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки. В этой ситуации власти могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов.

Отметку в 10 миллиардов рублей белорусы преодолели еще в июне 2018 года, в 11 миллиардов рублей — в ноябре, а в 12 миллиардов — в июне.

За август долги белорусов перед банками выросли на 247,6 миллиона рублей.

Задолженность населения по потребительским кредитам на 1 сентября составила 5 миллиардов 123,4 миллиона рублей. Это на 125,1 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее.

Кредиты на недвижимость на начало мая выросли до 7 миллиардов 948,5 миллиона рублей.

Напомним, власти могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов. Такую возможность допускает Нацбанк. Это может произойти в случае ускорения темпов кредитования. При этом на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, отмечал ранее регулятор.

В начале года Нацбанком были проанализированы банковские методики расчета показателя долговой нагрузки. Для единообразного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям.

Кроме того, при оценке кредитоспособности физлиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса, уточняли ранее в Нацбанке.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая 2018 года новые правила выдачи банками займов населению. Банки стали считать для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки. Однако, несмотря на эти меры, как показывает статистика, рост задолженности населения перед банками продолжается.