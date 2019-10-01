Господа изменники, ваше время вышло 6 Максим Винярский

1.10.2019, 14:10

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Максим Винярский

Макей вчера уж больно напоминал ужа на горячей сковороде.

Старый кагэбэшник-министр наконец отреагировал на обвинения в сдаче суверенитета страны. Боятся они все-таки ответственности за государственную измену. Поэтому скользкий Макей, юля и виляя, рассказывает журналистам, что пока разговор идет лишь об унификации налогового кодекса, да о "согласовании сельскохозяйственной и промышленной политики". А единая валюта — это когда-нибудь, не сейчас. И от создания наднациональных органов они, дескать, пока отказались. А может, и не отказались. Непонятно.

Все это словоблудие, скользкие и расплывчатые формулировки - в том числе потому, что они видят: белорусы не хотят поглощения и готовы с ним бороться. Именно по этому внимание пытаются отвлечь, заявляя о "не нужной базе" и раздавая интервью о "экономическом характере" интеграции.

Но господа изменники, нас уж не проведешь. Ваше время — вышло. Пора вам отползти в сторону от управления страной и ждать там своей участи. 25 лет диктатуры и развала государства — ваша заслуга. Начиная с Лукашенко, и заканчивая его последними соучастниками. Вас надо менять всех и полностью. Больше к вам доверия нет даже у ваших бывших сторонников. Так что убирайтесь в отставку сами. Завтра может быть поздно.

Максим Винярский, "Фейсбук"