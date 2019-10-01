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Тепловоз с пассажирскими вагонами сошел с рельсов в Могилеве

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  • 1.10.2019, 14:10
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Тепловоз с пассажирскими вагонами сошел с рельсов в Могилеве
Фото: МЧС

Причины происшествия неизвестны.

На станции Могилев-1 утром 1 октября сошел с рельсов маневровый тепловоз. Он транспортировал 4 пустых пассажирских вагона. Никто не пострадал, сообщили tut.by в МЧС.

Сход маневрового тепловоза произошел в 06.50 на одном из стрелочных переводов станции Могилев-1. В 07.35 к месту инцидента прибыл восстановительный поезд для устранения последствий.

Движение поездов уже восстановлено. Пострадавших нет. Задержка пассажирского поезда направления «Могилев — Минск» составила 29 минут. Причины происшествия устанавливаются.

Фото: МЧС
Фото: МЧС

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