Тепловоз с пассажирскими вагонами сошел с рельсов в Могилеве

Тепловоз с пассажирскими вагонами сошел с рельсов в Могилеве6
- 1.10.2019, 14:10
- 2,298
Причины происшествия неизвестны.
На станции Могилев-1 утром 1 октября сошел с рельсов маневровый тепловоз. Он транспортировал 4 пустых пассажирских вагона. Никто не пострадал, сообщили tut.by в МЧС.
Сход маневрового тепловоза произошел в 06.50 на одном из стрелочных переводов станции Могилев-1. В 07.35 к месту инцидента прибыл восстановительный поезд для устранения последствий.
Движение поездов уже восстановлено. Пострадавших нет. Задержка пассажирского поезда направления «Могилев — Минск» составила 29 минут. Причины происшествия устанавливаются.