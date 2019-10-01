Парламент Гонконга начал эвакуацию из-за протестов 1 1.10.2019, 14:25

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Фото с сайта unn.com.ua

Акции вспыхнули с новой силой в связи с празднованием 70-летия образования КНР.

Парламент Гонконга объявил эвакуацию сотрудников из-за протестов в городе. Об этом говорится в сообщении на его сайте, передает «Новая газета».

«Объявлен красный сигнал тревоги. Все люди должны немедленно покинуть комплекс Законодательного совета для безопасности», — сказано в нем.

В день 70-летия образования КНР в Гонконге продолжаются протесты, отмечает South China Morning Post. В результате столкновений были госпитализированы 15 человек, один из них находится в критическом состоянии. По данным источника издания, полиция открывала предупредительную стрельбу, в результате которой был ранен один из протестующих. Из-за акций закрыты 19 станций метро.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня этого года из-за законопроекта об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай. СМИ сообщали, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм намерена официально отозвать документ в ближайшее время.