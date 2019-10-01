Данилюк о своей отставке: Мне просто не интересны подковерные игры 1 1.10.2019, 14:55

1,184

Александр Данилюк

Экс-глава СНБО Украины заявил, что ушел по собственному желанию.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в комментарии изданию "Гордон" заявил, что решил уйти с занимаемой должности, так как не хочет участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

"Уход с поста секретаря СНБО – моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивные. Не исключаю, что буду помогать ему, консультировать.

Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха. Сейчас буду определяться, чем заниматься дальше. Поступают предложения, как правило, связанные с бизнесом. Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно", – отметил Данилюк.

Он подчеркнул, что у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма.

"Власть в Украине сейчас очень разношерстная. В этой команде разные люди – есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я сразу их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы.

От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму. И не только. Время очень ценно. Сейчас важный период – другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами", – сказал Данилюк.