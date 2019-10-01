Минчанка: В Беларуси за Лукашенко люди не голосуют 4 1.10.2019, 14:58

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Цифрам властей никто не верит.

Об этом заявила жительница Минска, которая пришла на пикет по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь», пишет пресс-служба кампании.

- Не считаю, что «выборы» в Беларуси открытые и честные. Судя по тем процентам, которые получает наш «главный избиратель», такого быть не может, это нереально. Ведь есть разговоры в кулуарах, среди знакомых. По Минску точно нереально. Про районы не берусь говорить, а вот Минск за него не голосует. Я так считаю, это мое личное мнение.

Экономических проблем очень много у нас. В стране слабо защищены пенсионеры, у нас не действует закон о пенсиях, который был принят, наверное, в 1991 году. Сегодня директор завода и уборщица получают, извините, одинаковые пенсии, хотя вклад в развитие страны абсолютно разный.

В Беларуси имеются проблемы с жильем, оно малодоступное. Проблемы в районах. В небольших городах очень маленькая загруженность населения и сложно найти работу, особенно молодым людям, поэтому многие уезжают в близлежащие города, в столицу. Из Молодечно ездят в Минск, ездят в Солигорск работать, не хватает занятости. Это проблема. Если это экономическая проблема, то из нее вырастает и социальная проблема.