Что известно о яхте и самолетах «повара Путина», попавших под новые санкции США 1.10.2019, 15:06

1,730

«Эстетика» начала нулевых.

30 сентября США решили расширить санкции против России из-за вмешательства в выборы в 2016 году. Санкции были введены против двух человек, трех компаний, трех самолетов и одной яхты.

Люди, которые оказались в санкционном списке — Денис Кузьмин и Игорь Нестеров — по данным Минюста США связаны с Агентством интернет-расследований, известном как «фабрика троллей». О том, что его может финансировать «повар Путина» Евгений Пригожин СМИ в России писали еще с 2013 года. Разведка США также считает, что Пригожин контролирует российских наемников частной военной компании Вагнер, воевавшей на Донбассе, в Сирии и ЦАР.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в 2016 году рассказал, что «история успеха» Пригожина началась в 2001 году, когда он лично прислуживал Путину в ресторане и понравился тому настолько, что «стал чем-то вроде придворного шута», а позже начал организовывать его дни рождения. Со временем компании «шута» начали получать многомиллионные заказы от РФ.

Компании самолеты и яхту, против которых ввели санкции, в американском ведомстве назвали связанными с Пригожиным.

В МИД РФ выразили «крайнее недоумение» в связи с введением санкций и пообещали не оставить без ответа «антироссийский выпад».

НВ рассказывает, что известно об имуществе, пользоваться которым «повару Путина» теперь будет проблематично.

Яхта Святой Витамин

Яхта St. Vitamin фигурировала как имущество Пригожина в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального еще в октябре 2016 года.

О ней упоминала в соцсетях дочь Пригожина Полина.

Длина яхты — 37 метров, стоимость 5 млн евро.

Дочь Пригожина сообщала, что на яхте две палубы, шесть спален, гостиная, терраса, столовая, кухня и каюта для персонала.

Журналистка Дождя Анна Монгайт, комментируя интерьер яхты, отметила специфический «эстетический компонент».

«Как они все замерли в начале нулевых — бывшие новые теперь старые русские бандиты … обязательно карельская береза и золотые унитазы, — то ли Дубай, то ли Версаль. Конечно же, эстетически -это гробы-лаковые, из ценных пород, с кистями и искусственными цветами — понятная Пригожину красота», — написала она.

Самолет M-VITO

Дочь Пригожина упоминала и о самолете, на котором их семья регулярно летает, об этом говорилось в расследовании ФБК. На фото из этого расследования видно, что самолет имеет регистрационный номер M-VITO.

Русская служба Би-би-си сообщала, что самолет Raytheon Hawker 800XP c регистрационным номером M-VITO зарегистрирован на сейшельскую компанию со скрытым списком собственников.

А Новая газета выяснила, что семья Пригожина не раз были на борту бизнес-джета, интерьер которого идентичен Raytheon HAWKER 800XP.

По данным издания, кроме многочисленных перелетов между Санкт-Петербургом и Москвой, M-VITO десятки раз летал в Ливан, Сирию и Африку. Причем, по данным трекинга, бизнес-джет 27 раз «пропадал» над Египтом, рядом с Ливией или над ней.

Самолеты VP-CSP и M-SAAN

В санкционном списке США также оказались самолеты с бортовыми номерами VP-CSP и M-SAAN.

О бизнес-джете Hawker VP-CSP, маршруты которого до побережья Ливии совпадали с аналогичными маршрутами M-VITO, писало Настоящее время.

Самолет с бортовым номером M-SAAN связан, по данным управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), с компанией Autolex Transport на Сейшелах. Эту компанию в США считают связанной с Пригожиным.

По данным сервиса Planefinder, самолет совершил несколько рейсов в России между Москвой и Санкт-Петербургом в сентябре, отмечает Русская служба Би-би-си.

Эксперт по бизнес-авиации Дмитрий Петроченко рассказал журналистам, что из-за санкций технические центры могут отказать в ремонте самолетов Пригожина. Петроченко отметил, что самолеты достаточно старые и нуждаются в регулярном техническом обслуживании. По его мнению, самолеты в ближайшее время могут выставить на продажу.