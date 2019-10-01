Леонид Судаленко: Семья рабочего может отправить таких «деятелей» в лес за грибами 1.10.2019, 15:18

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Фото: tut.by

Администрация «Белшины» занимается «самодурством».

Попытка работника бобруйского предприятия уволиться и уехать на работу в другую страну привела к преследованию со стороны нанимателя.

Электрик ОАО «Белшина» Сергей Кудряшов договорился о приеме на работу в Латвии и получил необходимую визу. После этого он попытался уволиться по соглашению сторон. Сделать это не удалось, но работник решил в любом случае ехать за границу, хотя невыход на старое место работы угрожал увольнением за прогул, сообщает «Белсат».

Но вместо увольнения ему 25 сентября начал писать ведущий энергетик предприятия Виталий Болбас, который угрожал заявлением в милицию и заявлял, что Кудряшову могут ограничить выезд за границу. После этого отцу работника начали звонить и требовать явиться на предприятие, чтобы объяснить, где находится его сын.

«Пошли бы вы в лес за грибами!»

В комментарии belsat.eu юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко заявил, что ведущий энергетик «Белшины» занимается «самодурством», так как у него нет на такие действия полномочий. Вину же в этой ситуации специалист возлагает на контрактную систему, которая царит в Беларуси.

«Если бы у него [Сергея Кудряшова. – belsat.eu] не было контракта, он бы за месяц сообщил нанимателю о своем желании уволиться по собственному желанию – и все. А здесь, наверное, есть контракт. Это порочная система в нашей стране, когда с человеком заключается контракт на максимальный срок, и он не имеет права уволиться, даже если нашел себе более привлекательную работу с более высоким размером оплаты», – отметил юрист.

Леонид Судаленко подчеркнул, что профсоюз РЭП будет защищать работника и о необходимости обращаться в правоохранительные органы.

Юрист также напомнил, что родители отвечают за своих детей только до их 18-летия.

«При чем здесь родители? Должны твердо сказать этому человеку, который их будет беспокоить: «Пошли бы вы в лес за грибами!» И будут правы», – заявил Леонид Судаленко.

В случае же наличия у нанимателя каких-то материальных претензий к работнику, закон позволяет решить эти вопросы в течение года через суд, а «не действовать таким образом».

Юрист отметил, что в Беларуси существует много случаев, когда люди вынуждены увольняться с помощью прогула. По его мнению, если в стране не будут создавать новые рабочие места с хорошей оплатой, экономическую миграцию за границу уже будет не остановить.

Чтобы уволить, надо объяснение

Между тем ведущий энергетик Виталий Болбас в комментарии belsat.eu опроверг заявления о препятствиях уволиться. По его словам, Сергей Кудряшов после отпуска просто не вышел на работу.

«Чтобы его уволить, даже за прогул, нам нужно какое-то его объяснение. Откуда я знаю, он работает, или не работает. Он же может быть на территории республики. Я же не могу так полагать. Он, может, приедет из той самой Прибалтики и скажет, что был на оздоровлении», – рассказал собеседник.

Виталий Болбас также сообщил, что в таком случае обязан по закону сделать запрос в милицию и посетить работника дома.

«Если бы была его объяснительная, его бы уволили, и никаких бы проблем не было», – рассказал непосредственный начальник Сергея Кудряшова.

30 сентября было подготовлено официальное обращение в УВД, чтобы получить официальные данные, действительно ли выехал Сергей Кудряшов за границу. Разговаривать с бывшим подчиненным Виталий Болбас после публикаций в СМИ больше не хочет.

Что касается звонков родителям, то, по словам собеседника, звонили только отцу Сергея Кудряшова, который на заводе работает сварщиком и в тот день был на выходном. Его просили дать объяснение, чтобы у предприятия были какие-то основания для дальнейших действий, отметил ведущий энергетик.