Столкновения в Гонконге: полиция применила оружие 1.10.2019, 15:19

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Фото: Reuters

В разных районах города участники акций протеста возводят баррикады.

В Гонконге один из участников массовой акции протеста, приуроченной к 70-й годовщине образования КНР, получил огнестрельное ранение в грудь. Сообщения СМИ подтвердила полиция. Она утверждает, что полицейский стрелял в целях самообороны, сообщает Радио Свобода.

Медики подтвердили, что в столкновениях были ранены не менее 15 человек, один из них в критическом состоянии – как утверждается, это именно получивший огнестрельное ранение.

Ранее полиция, по ее утверждениям, только стреляла в воздух, чтобы разогнать людей.

Столкновения в Гонконге во вторник – одни из самых ожесточенных за последние месяцы. В разных районах города участники акций протеста возводили баррикады, против полицейских использовались "коктейли Молотова". Полиция применяла слезоточивый газ, водометы, резиновые пули. Было закрыто множество станций метро.

Протесты в Гонконге продолжаются более четырех месяцев. Демонстранты сначала добивались снятия рассмотрения закона об экстрадиции обвиняемых в преступлениях в материковый Китай. Затем требования расширились. Главное из них – сохранение автономии города и отставка гонконгских властей. Звучат и требования независимости от Китая. Китайские власти осуждают протесты и грозят их участникам жесткими мерами.

Гонконг, бывшее британское владение, перешел под суверенитет Китая в 1997 году. Городу гарантирована широкая автономия в рамках модели "Одна страна – две системы". Жители Гонконга, однако, опасаются, что власти Китая постепенно свернут эту автономию и связанные с ней политические свободы.

В Китае 1 октября отмечается 70-летие образования КНР, которое напрямую связано с установлением в стране власти Коммунистической партии. В Пекине прошел военный парад и другие торжества.