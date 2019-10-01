Генерал Милли: США останутся первой боевой силой в мире 4 1.10.2019, 15:35

Марк Милли

Новый глава Объединенного комитета начальников штабов предостерег от недооценки мощи американской армии.

Генерал армии Марк Милли в понедельник был приведен к присяге в связи с вступлением в должность в присутствии президента США Дональда Трампа. После этого он заявил, что США останутся «первой боевой силой» в мире, сообщает «Голос Америки».

«Вы заслуживаете эту должность. У меня никогда не было сомнений на этот счет», – сказал Трамп.

Выпускник Принстонского и Колумбийского университетов, Милли, который имеет опыт участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане, официально станет председателем комитета во вторник.

Действующий глава, генерал морской пехоты Джозеф Данфорд, проработал в этой должности четыре года и начинает процесс выхода на пенсию после более 40 лет военной службы.

Выступая на церемонии в понедельник, министр обороны Марк Эспер сказал, что Данфорд «оставит после себя наследие устойчивого руководства, рассудительности и искренней скромности, которое останется с нами и будет еще долго вдохновлять нас после его ухода».

В качестве главного военного советника президента Данфорд запомнится тем, как он боролся с террористической организацией «Исламское государство», его действиями, связанными с конфликтом в Афганистане, и укреплением вооруженных сил в стремлении быть впереди ближайших конкурентов – России и Китая.

Эксперты также воздают должное Данфоду за его спокойное, твердое руководство, удерживавшее США от конфликта с Северной Кореей.

«Мы прошли через 2017 год, через все эти заявления про "полную готовность", "огонь и ярость", про то, что "моя кнопка больше твоей". Все это балансирование на грани войны нужно было вынести и не допустить, чтобы мы втянулись в войну, и я думаю, что Данфорд тоже сыграл определенную роль в этом», – говорит эксперт из вашингтонского Института Брукинса Майкл О’Хэнлон.

Милли вступает в должность главы Объединенного комитета начальников штабов на фоне усиления напряженности с Ираном и эскалации насилия в Афганистане.