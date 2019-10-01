Видеохит: Кошка-композитор лучше всех сочиняет электронную музыку 1 1.10.2019, 15:47

Ей нужно только лечь и помурчать.

Пользовательница твиттера под псевдонимом qrtrmusic пишет электронную музыку с помощью специальной MIDI-клавиатуры Ableton Push, пишет «Медуза».

Это устройство позволяет на лету сочинять композиции, чем и воспользовалась кошка qrtrmusic. Животное уселось (а потом улеглось) прямо на клавиатуру и принялось импровизировать. Кошка вплела в звучащую музыку и собственное довольное мурлыканье — и, судя по всему, прославила хозяйку. qrtrmusic выложила запись в свой твиттер. За день видео с музицирующей кошкой посмотрели почти три миллиона раз.

a sunday morning meditation ✨ pic.twitter.com/hEAc6hgY7r — qrtr pounder (@qrtrmusic) 29 сентября 2019 г.

В комментариях другие пользователи стали интересоваться у qrtrmusic, дает ли ее кошка уроки. Ведь их питомцы не обладают столь безупречным музыкальным слухом.

does she give lessons pic.twitter.com/WbeuB4aSmc — beef dip (@old_man_greg) 29 сентября 2019 г.

Но у кошки qrtrmusic нашелся конкурент — собака-диджей!