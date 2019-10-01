В Польше вступил в силу закон о выплате пособий людям, нуждающимся в социальном обслуживании 1 1.10.2019, 15:50

Более 200 тысяч человек уже подали заявки.

В Польше более 200 тысяч человек уже подали заявки на пособие для лиц, нуждающихся в социальном обслуживании. Об этом сообщил уполномоченный представитель польского правительства по делам лиц с ограниченными возможностями Кшиштоф Михалкевич, передает «Польское радио».

Во вторник, 1 октября, вступили в силу положения закона о выплате так называемого пособия «500+» для лиц, нуждающихся в социальном обслуживании.

«Необходимо достичь 18-летнего возраста и нужно иметь справку об утрате способности либо возможности осуществлять самообслуживание», - отметил Кшиштоф Михалкевич.

Ежемесячно пособие будет выплачиваться в размере не более 500 злотых, около 115 евро.

По оценкам Министерства семьи, труда и социальной политики Польши новое пособие поможет более чем 800 тысячам поляков.