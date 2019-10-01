Литовский эксперт о возможной аварии на БелАЭС: От Лукашенко можно ждать чего угодно 1 1.10.2019, 15:30

Марюс Лауринавичюс

Режим в Беларуси не играет по демократическим правилам.

Сегодня в Литве начались учения по гражданской обороне, направленные на отрабатывание реагирования людей, в случае возможного инцидента на Островецкой АЭС.

Ситуацию вокруг Островецкой АЭС для Charter97.org прокомментировал Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа:

«К самой АЭС на границе с Литвой отношение негативное. Я думаю, что для большинства граждан Литвы это неприемлемо. Что касается дискуссий в литовском обществе насчет строящейся в Беларуси АЭС, то могу сказать, что само отношение к станции не меняется и понятно, почему. Электростанция - большая угроза для Литвы, особенно для столицы Литвы, от которой до будущей станции всего 40 км.

От режима Лукашенко можно ждать всего, что угодно. Это недемократический режим. Он не играет по демократическим правилам. Обычно для таких режимов человеческие жизни ничего не значат. Если предположить, что инцидент произойдет, то надеяться на то, что нынешняя белорусская власть хотя бы что-то сделает и будет действовать «по-соседски», нет никаких предпосылок. Остается только надеяться, что ничего страшного не произойдет».