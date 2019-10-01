Под Слуцком водитель остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП, и попал под авто 1 1.10.2019, 16:08

48-летний водитель госпитализирован.

В Слуцком районе очевидца аварии, который остановился помочь пострадавшим, сбил автомобиль. Об этом сообщили tut.by в ГАИ УВД Минского облисполкома.

Вечером 30 сентября на 99-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи 72-летний водитель SEAT не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. В результате ДТП он и его 55-летний пассажир получили травмы.

Один из проезжавших водителей остановился, чтобы оказать пострадавшим первую помощь. Перебегая дорогу обратно к своему автомобилю, он попал под колеса Honda CR-V. С тяжелыми травмами 48-летнего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы.